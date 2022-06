„Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Hráčům nemám co vytknout,“ hlesl ukrajinský trenér Oleksandr Petrakov.

„Je mi líto našich fanoušků,“ omlouval se Oleksandr Zinčenko. Obránce Manchesteru City si dobře uvědomoval, co by postup na šampionát pro jeho těžce zkoušenou zem znamenal. O to více ho neúspěch mrzel.

Už před baráží s ním cloumaly emoce a leskly se mu oči. „Každý Ukrajinec má jediný sen – aby válka skončila,“ líčil. „Když dojde na fotbal, máme taky sen. Chceme se kvalifikovat na šampionát a v téhle těžké době dát Ukrajincům emoce, protože si to zaslouží.“

You did what you could, guys !!! I am proud of you ✊?? I am proud of my team ?? and the country ?? I cry, I applaud you standing ???

Tears in the eyes of me and our players ???

The main victory is the victory of the Armed Forces ✊???#Wales ??????? #Ukraine ?? #WC2022 pic.twitter.com/3MHwu1MLK1