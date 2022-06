Uběhl rok od volby nového předsedy FAČR. Vy jste na tento post původně také kandidoval, ale nakonec jste kandidaturu stáhl. Nelitujete toho zpětně? Když už jsem žádost podal, tak jsem pak samozřejmě byl trochu smutný, když jsem ji stahoval. Nebyla to vyloženě porážka, ale když už máte podanou přihlášku, tak ambici máte. Nakonec jsme ale upřednostnili to, že chceme mít jistotu, že změny nastanou. Po roce mi řada lidí říká, že jsem to měl risknout. Já ale říkám, že nakonec to bylo správně, protože změny nastávají. My z F-evoluce jsme byli připravení změny dělat rychleji, měli jsme i vytipované lidi, kteří by mohli FAČR rozhýbat. Byli jsme připravení, aby celá struktura začala fungovat rychleji. Některé pozice se totiž obsazovaly dlouho. My jako F-evoluce byli od začátku ostřejší, teď vidíme, že je nám to vyčítáno. Jsme někdy agresivní a hodně otevření. Říkáme nahlas věci, u kterých to nebylo zvykem. Jsme ale takoví, snažíme se být co nejvíc transparentní.

Co vám bylo vyčítáno?

Kolikrát se mi zdá, že za všechny problémy a tlaky ve fotbale může F-evoluce. F-evoluce ale vznikla proto, že chtěla pomoct fotbalu a zbavit ho starého režimu a starých zvyků. Hlavně chtěla zavést nové myšlení, jehož součástí je transparentnost a otevřenost. Bylo nám vyčítáno například to, že bychom měli být víc loajální a některé věci bychom neměli říkat nahlas. My to ale bereme tak, že chceme věci posouvat dopředu. Když vidíme, že se některé věci neposouvají, tak to řekneme nahlas. Jestli je to něco špatného… Někdo to může brát jako kritiku, ale naším cílem není, abychom ničili český fotbal. Naše názory jsou od začátku stejné. Neměníme je.

Říkáte, že změny nejdou tak rychle, jak jste si představovali. Co se naopak za ten rok povedlo?

Celé naše fotbalové prostředí se uklidnilo a začala se budovat důvěra. Kluby vědí, že už jim nikdo nezavolá, že by měly nějak ovlivňovat zápasy, už se nemusí zajímat o to, kdo je píská. Struktura na FAČR se pomalinku bortí, aspoň doufám. Je tu nová komise rozhodčích, která to nemá jednoduché. Když udělá chybu, všichni říkají, že dřív to bylo lepší. Je to ale hlavně o důvěře klubů k rozhodčím. Ze strany všech lidí ve fotbalovém prostředí je snaha, aby rozhodčí byli co nejlepší. Je potřeba, aby tuhle snahu pochopily i kluby a nedělaly to ještě těžší a nedostávaly rozhodčí pod tlak. To, co se tady posledních patnáct dvacet let dělo, mají kluby v sobě a je tu nedůvěra v rozhodčí. Znovu tuhle důvěru nastolit je obrovsky důležité a těžké. Jsou tu odposlechy a z nich víme, jak to fungovalo, jaký nátlak na rozhodčí byl. Každý klub používal jiný nástroj, aby jim rozhodčí pomáhal. Ti samí lidé teď mají říkat, že už je všechno dobré, takže rozhodčí necháme na pokoji. Tak by to mělo být, ale není.

Zmiňujete komisi rozhodčích, která vsadila na řadu nových rozhodčích a po sezoně si pochvalovala, že žádné utkání nebylo řízeno tendenčně. Jak jste to viděl vy?

Vidím snahu dělat to opravdu nezávisle. Někteří rozhodčí museli skončit, protože byli v odposleších, jiní proto, že byli starší. Vznikla tu určitá díra a mladí rozhodčí nemají zkušenosti. Proto některé zápasy nezvládli. Nikdy jsem ale neviděl tendenční snahu někoho poškodit. Některé kluby ale za každou věcí vidí poškození. Jdou do hrozných detailů. Já jako fanoušek a člověk, který hrál fotbal, detaily takhle nevnímám. Dejme tomu čas, věřme, že se rozhodčí budou zlepšovat a nedostávejme je pod tlak od osob, které by je neměly dostávat pod tlak. Pod tlak by je měli dostávat lidé jako Radek Příhoda. Nemůžete je chválit, když dělají chyby. Kluby by ale měly být shovívavější a neměly by komentovat, kdo je píská.

Co jste říkal na nasazení polských rozhodčích?

Doufám, že už se to nebude opakovat. Ukazuje to, že kluby nevěří v kvalitu našich rozhodčích. Mladí rozhodčí se musí učit pískat velké zápasy. Nerozumím tomu, že když píská derby český rozhodčí a zapíská v páté minutě faul, tak je kolem něj najednou pět lidí a všichni na něj křičí. Potom pískal Polák a nikdo za ním ani neběžel. Na českého rozhodčího běží od první minuty, od prvního faulu. Kultura hráčů a klubů vůči rozhodčím se musí strašně zlepšit. Nelíbí se mi, co si rozhodčí někdy nechávají líbit. Mělo by být nastavené daleko tvrdší posuzování chování hráčů i laviček. To se mi v minulé sezoně na naší lize nelíbilo.

Po tom, co jste odvolal svoji kandidaturu jste loni nakonec podpořil současného předsedu Petra Fouska. Jak jste s ním ve funkci spokojený?

To je složitá otázka. Petra jsem podpořil a teď dělám předsedu Sportovní rady, která je poradním orgánem jak jeho, tak výkonného výboru. Myslím, že je vidět snaha posouvat některé věci. Čekal jsem ale, že když bude předsedou, tak strukturu FAČR zmákne rychleji. Doufal jsem, že se to postaví rychleji do latě a začne to fungovat na plné obrátky do půl roku od voleb. Bylo například těžké obsadit sportovně-technického ředitele. Někdy je lepší dvakrát měřit a jednou řezat než to obsadit za každou cenu. Přece jenom ale Zdeněk Psotka nastoupil po roce, to se mi zdá pozdě na to, že sportovně-technický ředitel de facto dělá fotbal. Míst mohlo být na svazu obsazených víc a rychleji. Tady mohly vznikat tlaky a výtky.

F-evoluce vzbudila od svého vzniku velký ohlas ve společnosti. Co jste tomu říkal?

Jsem strašně rád, že jsem se do toho mohl zapojit. Svým způsobem mi to taky otevřelo oči. Jezdil jsem po republice a mluvil s lidmi z klubů. Pochopil jsem, které kluby to myslí dobře a které jsou spokojené s tím, jak to funguje. Změnit to bude trochu trvat. Je potřeba, aby tu byl podobný dozor nebo hnutí, které o takových věcech mluví veřejně. Uvědomuju si, že jsme ale některé věci taky neudělali dobře. Někdy jsme moc tlačili na pilu, třeba nám to i ublížilo. My ale nejsme takoví diplomati, jako je Petr. On se snaží mluvit se všemi a dojít ke konsenzu, aby rozhodnutí bylo společné. F-evoluce je v tomhle ostřejší. Holt jsme takoví. Na Petra to ale nikdy nebyly osobní útoky. Kritika tam někdy je, ale nechceme nikomu ubližovat. I když jeden případ, kdy to mohlo přejít do osobní roviny, tam možná byl…

Jaký?

Na popud F-evoluce měl být odvolán generální sekretář. Tam to mohlo přejít do osobní roviny. Michala Valtra si tam Petr Fousek vzal, protože to byl jeho člověk. Je to logické. Když jste předseda, chcete mít svoji pravou ruku, člověka, kterému důvěřujete. S tím jsme byli v pohodě, tak to je. Když pak bylo vyvoláno hlasování, tak to mohlo přejít do osobní roviny. Trošku jsme tím jako F-evoluce rozpoutali menší fotbalovou válku. Aspoň se něco děje.

Neustále se něco děje. V pátek se třeba bude hlasovat o odvolání místopředsedy Jana Richtera. Proč jste neuvažoval o kandidatuře na tuto pozici?

Neuvažoval jsem o tom proto, že jsem tenhle souboj před rokem prohrál.

Je ale o rok později a je jiná situace…

Je o rok později, ale nepřipadalo mi to vhodné. Před rokem jsem kandidoval a neuspěl. Kdybych zase prohrál, tak bych si připadal jako nějaký zoufalec, který usiluje o funkci. Pak už bych mohl úplně zmizet. Necítím to tak, že bych měl kandidovat já. Já svoji volbu prohrál. Je rok po volbách, fotbal jsem poznal zase z jiné strany, viděl jsem, jak fungují volby, jak to funguje po nich. Necítil jsem, že by byl správný moment jít do toho znovu.

Co říkáte na Milana Kratinu, který je kandidátem F-evoluce na tuto pozici?

Milan je do fotbalu strašně zapálený. Právě on byl jedním z motorů F-evoluce. Je to podnikatel, nezávislý člověk, který je úspěšný v byznysu a má rád fotbal. Byl schopný s námi objíždět okresy, byl s námi na většině mítinků. Takové typy lidí potřebujeme do fotbalu dostat – úspěšné a mladé lidi, kteří mají trochu jiný přístup k životu i k řešení krizových situací. Vidí to zkrátka jinak než my fotbalisti. Já byl strašně překvapený, že do toho vůbec chtěl jít. Svým způsobem poznal, jak to funguje v našem fotbale, až nakonec přišel s tím, že by do toho šel. Je to jenom dobře, držím mu palce. Doufám, že i kluby uvidí, že je to člověk, který může pomoct. Svým nastavením a přístupem by uměl rozhýbat lidi ve výkonném výboru, aby začali přemýšlet trochu jinak.

Je právě změna na postu místopředsedy tím dalším krokem, který by podle vás byl potřeba udělat?

Nechci hodnotit práci pana Richtera jako místopředsedy. Na výkonných výborech nejsem, mám jen nějakou zpětnou vazbu, takže by nebylo fér, abych na něj něco vytahoval. Vím, že má hodně funkcí, ale nevím, jak je aktivní při výkonných výborech a dalších jednáních. Myslím, že Milan má předpoklady pro to, aby tuhle funkci vykonával. Podle mě by výkonný výbor rozhýbal.

Jak jste zmiňoval, je to úspěšný podnikatel. Měl by tedy na takovou funkci dost času?

To už je otázka na něj. Když se rozhodl do toho jít, tak myslím, že ví, co to obnáší. Máme ve funkci kluky jako je Ruda Řepka, který má s funkcemi na FAČR dlouholetou zkušenost, takže to spolu určitě probírali a musí plus mínus vědět, jak časově náročné by to bylo. Určitě si to všechno dobře rozmyslel.

Vy zastáváte roli předsedy Sportovní rady FAČR. Jak vás naplňuje práce pro tento nový orgán?

Máme tam dobré složení. Ubyde nám Zdeněk Psotka, který jde dělat sportovně-technického ředitele, takže jednoho člověka budeme muset doplnit. Mám tam ale bývalé spoluhráče Zdeňka Grygeru a Tomáše Rosického, což jsou kluci, kteří funkcionařinu už dělají. Dál tam máme Tondu Baráka, Honzu Říčku a Ondru Lípu. Na to, co dostáváme za úkoly, je to dobré. Řekneme svůj názor a pomůžeme výkonnému výboru nebo předsedovi k lepším rozhodnutím. Nikdy nevíte stoprocentně, jestli je to to správné rozhodnutí, ale věřím, že dokážeme dát zodpovědný názor, když se nás předseda nebo výkonný výbor na něco zeptá.

Pojďme se ale víc podívat na samotný fotbal. Co jste říkal na výkony reprezentace na úvod Ligy národů?

Hlavně domácí utkání zvládli kluci na jedničku. Porazili Švýcary hned v prvním zápase, kdy nikdy nevíte, jak to bude. Nominace se navíc dávala dost složitě dohromady. Pak byli kousek od senzace. Porazit doma Španěly by byl skvělý výsledek, ale i bod bereme všemi deseti. Kluci si řekli s trenérem, co mají hrát, na co mají proti takovým týmům, a zvládli to skvěle. Ostudu jsme neudělali ani ve venkovních dvou zápasech, ale už tam pak byl vidět rozdíl, proč soupeři hrají v TOP klubech v Evropě a naši kluci ne. Nic to nemění ale na tom, že tam vždycky nechali všechno, bojovali a snažili se hrát disciplinovaně a ukázněně. To, jak se snažili i venku napadat a presovat, je pozitivní. Nepřijeli to jenom nějak odehrát, aby jenom bránili. Zvládli to velice dobře.

Po neúspěšné baráži o mistrovství světa se hodně řešilo možné odvolání trenéra Jaroslava Šilhavého. Je podle vás dobře, že u reprezentace zůstal?

Pro mě byl neúspěch, že nás v kvalifikaci předběhli Velšani. To bylo špatně. Mohli jsme skončit před nimi a místo Ligy národů jsme měli hrát baráž s Ukrajinou. To je teď už jedno, vnímám to ale jako neúspěch. Určitě se naskytla příležitost diskutovat o tom, jestli je správně, aby pokračoval. Dobíhala mu smlouva, takže mohla vzniknout diskuse. Svým způsobem vznikla, což je správně. Takhle to má fungovat. Byl k tomu prostor, kdyby měl smlouvu na další dva roky, tak se nic nedělo. Tady ale bylo potřeba si položit otázky, proč se nepostoupilo a jestli je to v pořádku. Nakonec se předseda rozhodl mu dát novou smlouvu a výkonný výbor to podpořil. Jde se dál.

Když už mluvíme o Lize národů, jaký na ni máte názor? Hodně se debatuje o jejím významu a o bláznivých termínech, ve kterých se hraje.

Liga národů je dobrá v tom, že když jste TOP tým, hrajete super přáteláky. Kdyby se nám podařilo udržet třeba nad Švýcary, tak nám příští rok můžou nalosovat Němce, Italy, Angličany… I pro fanoušky je to skvělé. Podle mě to teda smysl má. Nejlepší nároďáky pak už stejně chtěly hrát jen proti TOP týmům, nechtěly hrát přáteláky proti slabším. Červnové termíny jsou ale nešťastné. Je po sezoně a hráči toho opravdu mají dost. Přál bych si, aby červnové termíny nebyly. Pak by to všem vyhovovalo. Skončí sezona, je mistrovství Evropy nebo světa, nebo mají hráči volno. Dovolenou potřebují, aspoň jednou za dva roky.

Domácí ligová sezona pro vás asi byla hodně hořká, vzhledem k tomu, že Slavia těsně nedosáhla na další titul, že?

Kluci to měli dobře rozehrané, začátek roku se ale nepovedl. Nedostali jsme se navíc do Ligy mistrů ani do Evropské ligy, takže tam bylo zklamání. Šlo se do Evropské konferenční ligy, kde kluci zase hráli skvěle a postoupilo se až do čtvrtfinále, což byl velký úspěch. Vypadlo se s Feyenoordem, se kterým to bylo otevřené. Bohužel nám v zimě odešel Kuchta a Stanciu a teď můžeme vidět, jak nám chyběli. Kuchta ukázal v nároďáku, jak skvěle hraje, než odešel tak dal v lize devět gólů, což pak logicky chybí. Na jaře nám Stanciu i Kuchta ve finále chyběli k tomu, aby byl čtvrtý titul v řadě.

Co jste říkal na mistrovskou Plzeň?

Klobouk dolů před ní. Šli si za tím od začátku, hráli stabilně dobře a měli výhodu, že nehráli poháry a mohli se soustředit na ligu. Kádr mají kvalitní, nemůžete vyhrát ligu bez kvalitního týmu. Rozstřílel se jim navíc Beauguel, který zůstal i na jaře a hrál do konce smlouvy. Míša Bílek odvedl kus práce, získal si kabinu a kluci za ním šli. Nebyl to takový fotbal, který by diváci milovali, že by se hrálo na jednu bránu, ale hraje se na výhru. Každý si zvolí nějakou cestu. Plzeň chtěla vyhrát ligu a vyhrála ji. Já byl samozřejmě smutný. V baráži už se mi zdálo, že toho kluci ze Slavie měli dost. Byla tam navíc zranění a tým byl polorozbitý. Působí navíc i tlak, který byl obrovský. Nezvládlo se to, je tady ale další rok.

Další zklamání vám asi přinesl Liverpool, který neuspěl ani v Premier League, ani v Lize mistrů…

Tak nějak jsem cítil, že Premier League asi nevyjde. Kolem Vánoc jsem si říkal, že navíc odjedou afričtí kluci na Africký pohár národů, takže to bude těžké. Nakonec jsme to ale zdramatizovali a poslední kolo byl neskutečný úlet. Seděl jsem u televize, chvíli jsem si myslel, že to uděláme, ale City dalo za šest minut tři góly a bylo po titulu. Kdyby vyhrálo City 5:0, tak by to pro nás bylo možná lepší, takhle jsme svým způsobem byli zklamaní. Týden nato bylo finále s Madridem a Madrid využil všechny zkušenosti, které má. V Lize mistrů měli neskutečný rok. Vyřadili Chelsea, Paříž, Manchester City a ve finále porazili Liverpool. Nemůžete říct, že si to nezasloužili. Zvládli to, klobouk dolů. Mě to samozřejmě mrzí, ale nedali jsme gól. Courtois byl neskutečný. To, co předváděl od čtvrtfinále dál… Vždycky předvedl něco úžasného, bohužel pro nás. Vyhrál se aspoň FA Cup a League Cup. Všechno ale na penalty s Chelsea. Nedali jsme gól ve finále FA Cupu, League Cupu ani Ligy mistrů. Něco nám tam nefungovalo.