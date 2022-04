V klíčovém utkání o světový šampionát mezi Senegalem a Egyptem, jež proti sobě svedlo dva nerozlučné kamarády z Liverpoolu Sadia Maného s Mohamedem Salahem, došlo k několika nechutným scénám, které vrhly na jinak vzácný duel pro celou Afriku hodně tmavý stín.

Již od úvodního výkopu napadali domácí příznivci egyptského kapitána Salaha, po kterém později začali dokonce házet flašky, kameny a další různé předměty. Svou neúctu pak vyšperkovali při pokutových kopech, když na hostující modlu nepřetržitě mířili oslňujícím laserem.

Podobná aféra, za kterou na tamější asociace brzy připutuje hodně tučná pokuta, se odehrála v Nigérii, kde domácí fanoušci pro změnu neunesli postup podceňované Ghany a po závěrečném hvizdu vtrhli na hřiště, kde srovnávali se zemí vše, co jim zrovna přišlo pod ruku.

Yesterday, 29 March, #Nigeria and #Ghana drew 1-1 in a World Cup qualifier.

Nigeria will not be participating in the 2022 football World Cup in #Qatar.

Nigerian fans stormed the pitch after the match, tearing down dugouts and clashing with police.

? pic.twitter.com/VqC8NtoSRd