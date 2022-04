Fotbalisté Burnley přivítali v rámci 34. kola anglické nejvyšší soutěže osmý tým tabulky z Wolverhamptonu a před domácími fanoušky chtěli učinit další krok směrem k záchraně. A do role spasitele byl tentokrát pasován i český kanonýr Matěj Vydra, který dostal od trenérského sboru jasný úkol: běž a ukaž, co umíš.

Pro českého reprezentanta to byla úplně nová role, většinu utkání v letošním ročníku strávil na lavičce náhradníků a když už se na place přeci jen ukázal, příliš času na nějaké galapředstavení rozhodně neměl. Nevzdal to. Počkal si a v neděli odpoledne se konečně dočkal.

Gól? Po vleklém zranění nejkrásnější dárek

A autor osmačtyřiceti startů v národním týmu si snad lepší vysvědčení ani nemohl přát. Od první minuty zápasu se nebojácně tlačil do zakončení, v první polovině si dokonce vybojoval dvě střelecké příležitosti, které však skončily pouze v rukavicích brankáře Wolves.

Jeho chvíle ale přišla v 62. minutě, když si šikovným náběhem řekl o přihrávku v předbrankovém prostoru a z bezprostřední blízkosti propálil hostujícího brankáře Josého Sá. Vydra si na své konto připsal druhou ligovou trefu v této sezoně, která se navíc stala vítěznou.

„Dostal jsem skvělý míč do vápna a bylo jen na mně, jestli to trefím. Nebylo to úplně jednoduché, míč jsem měl trochu za sebou, ale o to víc si této branky vážím,“ řekl po zápase český hrdina.

Po vleklém zranění lokte, jež jej tentokrát vyřadilo ze hry na několik týdnů, si dal k blížícím se třicátinám opravdu překrásný dárek. A Vydra moc dobře ví, že právě závěr letošního ročníku bude pro jeho další měsíce na fotbalových trávnících klíčový.

Vydra boj o novou smlouvu nevzdává

„Po operaci kýly a nedávno i vykloubeném lokti pro mě nebylo snadné se vrátit, ale celá kabina i fanoušci zůstali za mnou a já jsem vděčný za to, že jsem jim to dnes mohl splatit,“ oplýval se radostí po vítězném zápase.

Burnley se tak i díky Vydrově trefě vrátilo zpět mimo sestupové pozice, avšak o konečném osudu „The Clarets“ rozhodne až úplný finiš Premier League. Ale po třech utkáních bez porážky se celku ze severozápadu Anglie dýchá podstatně komfortněji.

? "This one is more important than the first one." ?



Matej Vydra on scoring his second goal of the season in an important moment for Burnley pic.twitter.com/SL7vQjwAvG — Football Daily (@footballdaily) April 24, 2022

„Ještě rozhodně nemáme vyhráno. Tři kroky jsme teď splnili, pět dalších však máme stále před sebou. Ale vypadá to, že jsme konečně našli obrovskou sílu a proto věřím, že to dotáhneme do vítězného konce,“ dodal pro klubovou televizi.

Fotbalovým světem už létají spekulace o jeho přesunu pryč z Anglie, po nedělním vystoupení ale nabírá celá situace nových rozměrů. Vydra nečekaně ožil a pokud to takhle půjde dál, boj o novou smlouvu v Burnley rozhodně nebalí.