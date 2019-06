„Doufám, že se sem reprezentace bude vracet,“ přál si obránce tureckého Trabzonsporu.

V bitvách s Bulharskem a Černou Horou jste získali šest bodů. Splnil reprezentační sraz hlavní účel?

Po Anglii jsme si dali předsevzetí, že těch šest bodů potřebujeme a udělali jsme pro to maximum. Úkol je splněn, ale není ještě vyhráno. Musíme to potvrdit i v dalších zápasech.

Byl pro vítězství 3:0 nad Černohorci klíčový poměrně rychle vstřelený úvodní gól?

Ten nám přišel vhod. Ještě víc nám pomohl ten druhý gól, který nás uklidnil. Za stavu 1:0 je to vždy nejisté. Vlastní gól přišel vhod a po penaltě už bylo rozhodnuto. Pak jsme si to pohlídali. Nechtěli jsme se zatáhnout, ale přece jen síly ubývaly – hráli jsme před třemi dny. Gól jsme nedostali, tři jsme vstřelili, takže spokojenost.

Který z obou zápasů byl pro vás náročnější?

Asi ten s Černou Horou, přece jen síly nám ubývaly rychleji. Bylo celkem vedro. Ale na druhou stranu, i my se musíme naučit přepínat mezi vysokým presinkem a zatažením se a čekáním na balon.

Oba zápasy jste v obranné řadě odehráli ve stejném složení. Je to ta čtyřka, která by vám mohla sedět?

Samozřejmě, ale občas někdo vypadne kvůli zranění. Je nás tam víc. Je důležité, že naše čtyřka v obraně hraje pospolu, ale pořád si na sebe musíme zvykat. Je to těžké, když člověk hraje tři měsíce v klubu a pak musí přejít do reprezentace, kde máme na souhru třeba týden. Ale jdeme správným směrem.

Bylo klíčové, že se dařila konstruktivní rozehrávka?

Jistě, nakopávané balony hrát nechceme. Chceme hrát po zemi a pro nás je důležité, že se nám to v těchto dvou zápasech dařilo.

Jak moc byl v obou zápasech důležitý výkon Patrika Schicka?

Je důležitý, dává góly. Každý hráč je ale důležitý, není to jen o jednom hráči. Nás je tam pětadvacet a všichni jsou pro tým důležití. Tady se nikdo nevyvyšuje nad ostatní.

Tlačily vás dopředu zaplněné tribuny?

Moc nám pomohly. Jsme tady u nás na Moravě a já jsem spokojený (usmívá se). Ukázali jsme, že se tady reprezentace může vracet a doufám, že to tak bude.