Vybrat to nejlepší z repertoáru českého útočníka Patrika Schicka za posledních dvanáct měsíců se zdá být skoro nemožné. Krása střídá nádheru a ení divu, že je o kanonýra německého Leverkusenu zájem po celé fotbalové Evropě.

Frustrovaný Schick. Čech pálí o sto šest, ale Leverkusen z toho neprofituje

Nyní se dokonce mluví o námluvách s pařížským gigantem PSG, který je (prý) ochoten za bývalého hráče pražské Sparty vysázet až 80 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun. Nyní se však Schick soustředí na svou misi v Německu. Dobře ví, že jeho cena roste každým dnem.

Schickova one man show na Euru

Všechno to odstartovalo již na jaře tohoto roku. Do konce března provázela českého kanonýra slušná forma, za tři měsíce vsítil hned osm branek. Jenže poté přišla nečekaná odmlka a Schick čekal na gól až do přípravného duelu s Albánií před startem Eura.

A právě na Letné, kde kdysi jako mladičký šikula vyrůstal, znovu oprášil svůj střelecký motor a rozjel představení, které - jak se zdá - svou derniéru zatím rozhodně nevyhlíží.

Další ocenění pro Schickovu parádu? Trefa proti Skotsku se uchází o gól roku

Vystoupení českých reprezentantů na evropském šampionátu by šlo shrnout asi takto: králi Patriku, děkujeme. Národní tým se po devíti letech opět vrátil mezi osm nejlepších účastníků, ale zejména díky jednomu muži.

Muži, jenž si na sebe oblékl dres s číslem 10 a předváděl nevídané kousky. Nejprve Schick skolil dvěma brankami domácí Skotsko, poté zařídil z penalty bod s Chorvaty a další trefy přidal i proti Nizozemsku a Dánsku.

Stal se tak po boku legendárního Cristiana Ronalda nejlepším střelcem celého turnaje. „Je to pro mě čest být ve společnosti takových hráčů,“ rozplýval se radostí po úspěšném šampionátu.

V Bundeslize už šlape na paty Lewandowskému

Jenže kdo si myslel, že má český snajpr už dost, tak se šeredně mýlil. Show, kterou předvedl na Euru, byla jen malým předkrmem před hlavním chodem. Ten se začal podávat na podzim v německé Bundeslize.

Třináct ligových zápasů, šestnáct vstřelených branek. Na první pohled naprosto nepředstavitelné číslo. A nejen na první, ono to naprosto nepředstavitelné opravdu je. Schick si doslova podmanil celou soutěž a táhne Leverkusen do pohárové Evropy.

Mašina Schick nemá dost! Český čarostřelec dal dva góly a nahání Lewandowského

„Každým dnem prokazuje, jak výborným střelcem je. Pro nás je bez debat klíčovým hráčem,“ vzdal hold na adresu českého fotbalisty trenér Bayeru Gerardo Seoane.

V médiích se dokonce o Schickovi začalo psát jako o novém nástupci mnichovského kanonýra Roberta Lewandowského. Není divu, tyto dva střelce nyní dělí v tabulce střelců pouhé tři trefy. A zdá se, že letos je pětadvacetiletý forvard nachystaný držet s hvězdným Polákem krok do roztrhání sil.

Na podzim jej trápilo zranění kotníku, které se rozhodl kompenzovat dřinou v posilovně. A kýžené ovoce se dostavilo. „Cítím se teď naprosto skvěle,“ řekl Schick po utkání s Fürthem.

Návrat k brankovým žním. Jako když mačkáte kečup

Utkání, které jen podtrhlo celý fantastický rok českého útočníka a zároveň ukázalo, že tento kluk je naprostá extratřída. Schick se v zápase trefil hned čtyřikrát a rázem tak přepisoval historii.

Kanonýr Schick odpálil lahev s kečupem. Německo žasne, fanoušci jsou v extázi

„Chtěl jsem hlavně po zranění opět skórovat, a nakonec to bylo jako s kečupem. Nejdřív nic, a jak vytekla první troška, už se to valilo samo,“ hodnotil vtipně své počínání na hřišti.

Ani to jej však nezastavilo. Po svém úplně prvním hattricku v kariéře přidal v dalších dvou kláních hned čtyři trefy a v táborech evropských gigantů tak vzbudil nevídaný rozruch. Po klenotu jménem Schick začíná být pořádná sháňka.

A pokud to takhle půjde dál, tak je velice pravděpodobné, že jeden ze slavných velkoklubů si takové zboží utéct rozhodně nenechá. Patrik byl letos zkrátka Schick.

