Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta označil rozhodnutí soudu v kauze sportovních dotací za "poločas". Proti rozsudku se hned na místě odvolal.

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta čeká na chodbě pražského městského soudu. | Foto: ČTK

Pelta dostal šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest. "Až dostanu písemné vyhotovení rozsudku, tak se pak vyjádřím. Je to poločas, takže uvidíme, co dál. Každý nepodmíněný trest je překvapení pro každého, který si myslí, že je nevinen," řekl Pelta novinářům při odchodu ze soudní síně.