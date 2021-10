Podle Solskjaera se však ve středu na stadionu Old Trafford ukázalo, jak dobrý Ronaldo opravdu je. "Je skvělý před brankou soupeře. Jestli ho někdo chce kritizovat za pracovní tempo a přístup, ať se prostě podívá na toto utkání. Ať se podívá, kolik toho naběhal," řekl Solskjaer v rozhovoru s britskou televizí BT Sport.

Ronaldo, který dal vítězný gól i v závěru předchozího domácího duelu LM s Villarrealem (2:1), si po letním návratu do Manchesteru polepšil na šest soutěžních branek. V této sezoně třikrát skóroval v Champions League a se 137 zásahy si upevnil pozici historicky nejlepšího střelce elitní soutěže.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! ?⚪️⚫️ ?? pic.twitter.com/3rsmOBpS8H