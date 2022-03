Nigerijský expres se po přestupu z Baníku do české metropole chytil. Díky němu Slavia zažívá vítězné tažení Evropskou konferenční ligou. Sor dvěma góly odstavil z cesty Fenerbahce, teď se dvakrát trefil v úvodním osmifnále proti Linci. Slavii pomohl k výhře 4:1.

„Jsem šťastný. Jsem moc rád, že jsem dal dva góly v takové soutěži. Ale zůstávám pokorný,“ líčil šťastný hrdina. Radost měl i z branky kamaráda a krajana Petera Olayinky. „Oba jsme dali gól, takže na nás Nigérie může být pyšná. Opravdu to pro nás byl skvělý zážitek.“

Nezastavitelný Sor. Slavia vykročila rázně za postupem do čtvrtfinále

Sor byl stejně jako v domácím zápase s Fenerbahce blízko hattricku. Ani teď to nevyšlo. „Je to škoda, chtěl jsem hattrick vstřelit. Zase jsem o něj přišel, ale mám hlavu nahoře a věřím, že to jednou přijde,“ culil se.

Teprve jednadvacetiletý křídelník těží z neuvěřitelné rychlosti. „Absolutní rychlost má skvělou. A to nám říká, že ještě není na svém maximu,“ žasne kouč Jindřich Trpišovský. „Jeho dynamika je výjimečná. Zvládá i ovládání míče v rychlosti, což u tak rychlých hráčů nebývá zvykem.“

Šéf slávistické lavičky si netroufne odhadnout, kam až sahá Sorův potenciál. „Určitě je to hodně vysoko. Má skvělé schopnosti, ale musí zapracovat na instinktivních věcech a kondici,“ upozornil Trpišovský. „Kdyby byl úplně v topu kondičně, zvykl si na tým, tak je to hráč, který daleko přesahuje hranice českého fotbalu.“

Hotovo. Yira Sor už je slávistou. Splnil se mi sen, zářila posila z Baníku

Sorovi víc sedí evropský fotbal. „Ten mu víc vyhovuje. Terény i soupeři v Česku jsou složitější. Těžko říct, kde se to zastaví. Někdy ho budeme muset brzdit i my, třeba při oslavách gólů,“ pousmál se kouč v narážce Sorovo oslavné salto po gólu, při kterém hrozí zranění.

Pokud si Sor evropskou formu udrží, Slavia může dojít v Konferenční lize hodně daleko a třeba si zahrát i vysněné finále.