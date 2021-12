„Jsem šťastný za gól, ale hned bych ho vyměnil za vítězství," posteskl si Souček, který se prosadil v 5. minutě po rohu hlavou. „Je to pro nás frustrující, protože tenhle zápas jsme chtěli vyhrát.“

Londýňany naštval neuznaný gól krátce po přestávce. VAR totiž odhalil ofsajd. „Vedli jsme 1:0 a možná nám měli uznat druhý gól, ale v závěru jsme inkasovali, takže jsme zklamaní,“ líčil defenzivní záložník pro klubový web.

„Takový zápas musíme vyhrát, zvlášť s mnoha šancemi, které jsme si vytvořili. Pro mě je to velmi těžké přijmout a mluvit o tom,“ přidal se krajní obránce Vladimír Coufal, který se tentokrát vešel do základní jedenáctky.

Zdroj: Youtube

V 89. minutě nedokázal zabránit Maupayovi, který akrobatickým kopem přes hlavu vyrovnal. „Abych byl upřímný, bylo to neuvěřitelné zakončení. Ale měl to moc snadné,“ vyčítal si Coufal.

Souček uznal, že Hammers nepředvedli žádný extra výkon. „Možná jsme si výhru za náš výkon nezasloužili, ale byli jsme blízko,“ zamračil se.

Českou hvězdu alespoň potěšilo, že se prolomil střelecké trápení. „Byl jsem šťastný, že jsem gól dal a pomohl týmu na začátku. Už je to dlouho, co jsem skóroval v prvním utkání sezony. Doufám, že přidám hodně dalších gólů.“

Součkův přínos týmu ocenil kouč David Moyes. „Dal nám skvělý start do zápasu, který jsme ale nevyužili a nenavázali na něj. Musíme se z toho oklepat.“

It is frustating for us. We wanted to win.. I am happy for the goal but I would immediately change it for the win. Thanks for your support. Next game on Saturday pic.twitter.com/xuJraneWaA