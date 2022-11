Rok 2022 končíte porážkou. Proč to v Turecku nevyšlo? Musím všechny kluky pochválit za to, jak těžké utkání odbojovali. Turci byli přesnější v koncovce, produktivnější. My jsme sice měli hodně šancí kolem vápna, ale nedokázali jsme se prosadit. Gól jsme dali z pětadvaceti metrů.

Inkasovali jste branky po nekoncentrovanosti?

Musím se na to ještě podívat na video, abych si to prohlédl a rozebral sám i s týmem. Chyby si musíme ukázat. Za mě ale gólům předcházely brejkové akce, kterým jsme nedokázali zabránit. Měli jsme se vzadu lépe zajistit. Na druhé straně nám protiútoky nevyšly. Příště musíme hledat lepší řešení. Turci ale mají skvělý tým. Jejich hráči hrají ve velkých klubech. Konfrontace pro nás byla výborná. Nebyl to žádný přátelák.

Co říkáte na obrovský pískot, kterým vás přivítali domácí fanoušci?

Atmosféra byla úžasná. Je něco úžasného, když na vás hodinu a půl před zápasem píská půlka stadionu. Musím domácím příznivcům zatleskat, byli opravdu skvělí. Turecko je fotbalový národ. V zápase se své hráče podporovali. My jsme to stejné cítili ve středu v Olomouci. Tentokrát jsme byli v pozici hostujícího týmu, takže atmosféra byla proti nám. Samozřejmě je logické, že nám to domácí chtěli znepříjemnit. Takhle ale by to mělo být pokaždé, aby při reprezentačním zápase bylo plno.

Nerozhodila vás v úvodu střetnutí plánovaná výměna rozhodčího a loučení tureckého sudího Cakira?

Začátek byl netradiční. Sám jsem to zažil poprvé v životě, když se takto loučí s rozhodčím. Cakir je obrovská persona. I my v Česku víme, co dokázal. Rozhodčímu jsme za tu jeho kariéru pogratulovali. Ale je pravda, že jsme možná i díky tomu prvních pět nebo deset minut nechytili, dostali jsme i branku. Postupně jsme se ale do toho dostali, hráli skvělý fotbal a nakonec jsme vyrovnali. Dalo se čekat, že kdo dá druhý gól, tak asi vyhraje, což se i potvrdilo.

Jak jste tu pauzu vnímal?

Bylo to něco jako v létě, kdy je v pětadvacáté minutě přestávka na občerstvení, akorát tentokrát to bylo už v páté. Říkali jsme si, kde máme napadat, jak máme hrát, abychom se udrželi v tempu, na balonu. S kluky jsme se povzbuzovali. Parta je tady úžasná a já už teď se těším na březnový sraz, až vkročíme do následující kvalifikace.

Dá se na výkonu i přes porážku stavět?

Myslím, že jo. Kluci bojovali jeden za druhého, protože zarputilost a bojovnost nás vždycky zdobily. Bylo tomu tak i na EURO, kde jsme udělali úžasný výsledek. Tento poslední sraz byl jiný. Sešli jsme se v jiném složení, přesto musím kluky, co si připsali první starty, pochválit. I já si pamatuji na svoji premiéru v národním týmu a dobře vím, jak je to složité. Kluci ale do toho už v Olomouci vstoupili výborně, i v Turecku nám pomohli, takže si řekli o další nominaci. Z týmového výkonu se dá v budoucnu těžit. V kvalifikaci nás čekají podobné zápasy.

Jaký pro vás byl reprezentační rok 2022?

Z hlediska výher a proher to vůbec nevylo dobré. Dali jsme si nějaké cíle, které jsme nesplnili. Ale co se týká hry a výkonů, tak mužstvo má velký potenciál. Věřím, že se do následující kvalifikace půjdeme s tím, že chceme postoupit. Turci byli podobný soupeř jako Poláci a i když jsme s nimi prohráli, myslím, že jsme neukázali na hřišti všechno. Věřím, že to bude v kvalifikaci výsledkově lepší než tento rok.