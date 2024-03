Čeští fotbalisté ve službách West Hamu o sobě znovu dali vědět. A bylo to v pozitivním smyslu slova. Spolupráce Tomáše Součka a Vladimíra Coufala totiž vedla ku brance Kladivářů. Souček pak dokonce v nastavení sám další vstřelil, ta mu ale nebyla uznána.

Součkův gól v závěru zhatil rekordní zásah VAR | Foto: Profimedia

Coufal opět ukázal, co je jeho silnou disciplínou. V zápase proti Aston Ville si do statistik připsal už sedmou asistenci a tentokrát za ni vděčí i svému českému parťákovi. Byl to totiž právě Souček, který ve středu hřiště rozjel akci, kdy poslal míč právě na Coufala, ten neváhal a získaný míč poslal přímo do vápna, kde na něj už čekal Michail Antonio - 1:0.

V celé Premier League je momentálně jen jediný obránce, který vymyslel více asistencí - Kieran Trippier s deseti přihrávkami.

Tentýž hráč po přestávce dokonce zvýšil na 2:0, dlouho se ale neradoval. Pohled na video odhalil, že během akce došlo k nedovolenému hraní rukou.

Místo toho přišlo vyrovnání Nicola Zaniola. I po něm ale mohl West Ham rozhodnout o svém vítězství. V závěrečném tlaku totiž skóroval na konci páté minuty nastavení právě Souček, opět však úřadovalo video.

A o platnosti či neplatnosti gólu se rozhodovalo skutečně dlouho. Na žádném z dostupných záběrů totiž nemohli sudí najít dostatečný důkaz. Nakonec ale rozhodčí k verdiktu po neuvěřitelných pěti minutách a sedmatřiceti sekundách došel a branku neuznal.

Podle oficiálního profilu West Hamu na síti X šlo o nejdelší kontrolu v historii Premier League.