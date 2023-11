Tomáš Souček dovedl jako kapitán českou reprezentaci na EURO. Patřil jednoznačně k pilířům sestavy trenéra Jaroslava Šilhavého a v posledních třech duelech své výkony korunoval důležitými brankami. „Nikdy jsme na EURU nechyběli, proto bych si neúspěch neuvěřitelně vyčítal. Chtěl jsem na hřišti doslova umřít,“ hlásil se zastehovaným a zalepeným čelem.

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. Jaroslav Šilhavý a Tomáš Souček | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jaké jsou pocity po postupu na EURO?

Jsme všichni šťastní, tenhle cíl jsme měli od začátku roku. Bylo to nahoru dolů, ale splnili jsme ho. S Moldavskem to byl těžký zápas, který byl o psychice. Věděli jsme, že nesmíme prohrát a chtěli jsme to zvládnout. Jsme spokojení a těšíme se na EURO.

Byli jste nervózní?

Nervozita tam byla. Věděli jsme, že skoro každá chyba nás může stát EURO. Na některých hráčích jsem to viděl, snažil jsem se je povzbudit, ať hrajeme dobrý fotbal a pokusíme se vstřelit branku. Jak jsme dali rychlý gól, tak nám to hodně pomohlo. Odlehčili jsme se. Takové zápasy jsou vždy nejtěžší, když víme, o co jde. Celý tým musím pochválit.

Vy jste za trenérem Šilhavým stál, jak moc jeho konec mrzí?

Za trenérem jsem stál. Říkal jsem, že stojím za všemi trenéry z realizačního týmu, hráči, fyzioterapeuty, kteří odvádí dobrou práci. Dokud jsou tady, tak za nimi stojím. Někdo to vzal pozitivně, někdo negativně. Teď nás to všechny mrzelo. Pět let tady trenér byl a měli jsme úspěchy. Teď jsme postoupili na EURO, ale jeho konec nás z oslav trošku srazil. Chtěl bych mu veřejně moc poděkovat. Pět let byl pro hráče nápomocný, měl úspěchy a přeji mu to nejlepší.

Jaké byly první oslavy?

Největší hit je náš masér Eda Poustka, který složil písničku. Všichni milujeme jeho oslavy, takže tam to začalo. Jsme rádi, jak jsme to zvládli. Zazpívali jsme si a poděkovali jeden druhému.

Potlesk pro Šilhavého

Ten velký potlesk byl pro trenéra?

Ano, řekl nám o svém konci sám hned po zápase, když jsme slavili. Zamrzelo nás to, ale dali jsme mu poklonu.

Dal jste v třetím zápase za sebou gól.

Jsem rád, že jsem v nejtěžších chvílích mohl pomoci týmu i střelecky. Povzbuzoval jsem kluky od prvních momentů psychicky na hřišti, vstřelil jsem i důležité góly, díky kterým jsme na EURU.

Dali jste zapomenout na negativní věci?

Nějaké byly, chceme si to vyřešit interně. Všichni kluci za poslední roky odvedli skvělou práci. O to víc jsme rádi, že jsme zvládli takhle těžký zápas. Výhra 3:0 mluví za vše. Jsem rád, že jsme negativní atmosféru z médii přerušili. Postup je pozitivní.

Co pro vás znamená, že jste jako kapitán dovedl reprezentaci na EURO?

Znamená to pro mě hodně. Před kvalifikací to byla obrovská zodpovědnost. Jako kapitán bych si neúspěch o to víc bral osobně. Česko na EURU nikdy nechybělo a já bych si to vyčítal neuvěřitelně. O to víc jsem chtěl na hřišti umřít, a to doslova. Jsem rád, že jsem i s tou páskou mohl pomoci se na mistrovství dostat.