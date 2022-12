Po svátcích (a pauze kvůli MS) se má vrátit na trávník. Na dva zápasy. Ale už teď lze debatovat: byl to rok, na nějž lze vzpomínat v dobrém? „Z hlediska výher a proher to nebylo vůbec dobré. Cíle jsme nesplnili,“ řekl kriticky Tomáš Souček , lídr české reprezentace.

Mistrovství světa teď musí sledovat z televize.

Zklamání bylo víc. Baráž se Švédskem (prohra 0:1 po prodloužení). A následně ještě pád z elitní skupiny Ligy národů.

Ale zrovna Souček, ač ne vždy oplýval skvělou formou, za to nemohl. Neodmítl ani pozvánky na přátelská utkání. Chtěl hrát, rval se. „Mužstvo má velký potenciál. Do následující kvalifikace půjdeme s tím, že chceme postoupit. Věřím, že to bude výsledkově lepší než tento rok,“ vzkázal 27letý rodák z Havlíčkova Brodu.

Samozřejmě, pár kaněk tam je. Fanoušci a někteří experti mu vyčítali neproměněnou penaltu z utkání Ligy národů ve Švýcarsku. Reprezentační výběr v tu chvíli prohrával 1:2, avšak Součka vychytal brankář Yann Sommer a bylo ponadějích.

Pokud jde o Anglii, s West Hamem zažil období, které lze označit různě.

Londýnský celek skončil za elitou Premier League a ze sedmého místa si zajistil účast v Evropské konferenční lize. Mohlo to být i lepší… Ale tým, kde působí i Vladimír Coufal, doplatil na program. Semifinále Evropské ligy se projevit muselo… Namlsaní fanoušci to nechtěli slyšet.

V dalším ročníku – této sezoně 2022/2023 – hnali West Ham nahoru.

Kritika i na Součka

To se ovšem nestalo. Kouč David Moyes měl starostí až nad hlavu. Současná pozice v tabulce? Šestnácté místo a jen jednobodový náskok na sestupové příčky.

Kritika se začala snášet i na hlavu českého záložníka. Experti haněli jeho kreativitu a chuť zapojit se do kombinace. „Zoufale se snaží najít svoji nejlepší formu. Zatímje jen, zejména směrem do útoku, stínem hráče, který byl ne tak dávno jmenován hráčem sezony,“ napsal například web Hammer News.

Přesto se český záložník dokázal vmáčknout mezi osmičku hráčů West Hamu, kteří se v této sezoně gólově prosadili. V 5. kole proti Totenhamu napálil míč do sítě a svému mužstvu zařídil bod za remízu 1:1. K jedné úspěšné střele navíc přidal i jednu gólovou asistenci.

O poznání lépe se kladivářům vedlo v Evropě, vyhráli všech šest zápasů ve skupině a z prvního místa pohodlně postoupili do další fáze. Dál tak žije sen o finále konferenční ligy v Edenu.

Součka může vedle těchto dílčích úspěchů těšit zejména to, jak se mu daří v osobním životě. V říjnu se mu rozrostla rodina o druhou dcerku a nyní už se všichni Součkovi těší na Vánoce. Od vánočního stromku se vrátí na hřiště. Na Boží hod přijde šlágr s Arsenalem. Pak to bude frmol.

Jak se ohlíží za uplynulým rokem, proč chce hrát každý zápas a jaký salát bude mít na Vánoce? Exkluzivní rozhovor s Tomášem Součkem už v pondělí 12. prosince jen v Deníku.