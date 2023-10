Ona je kapitánkou reprezentačního týmu pozemních hokejistek, on s páskou vede fotbalový nároďák. Oba jsou osobnostmi svých týmů s úspěšnou kariérou v zahraničí. Oběma bije srdce pro pražskou Slavii. A oba jsou také vyhlášení skvělou fyzickou kondicí a maratonskými běžeckými výkony v rámci jednotlivých zápasů. Právě statistické údaje stály na počátku nevšedního setkání Kateřiny Laciné a Tomáše Součka.

Kapitánka s kapitánem. Kateřina Laciná a Tomáš Souček | Foto: Česká fotbalová reprezentace

„V jedné reportáži z našeho zápasu jsem zachytila informaci, že v naběhaných kilometrech jsem předčila právě statistiku Tomáše Součka z jeho předchozího reprezentačního utkání. Z legrace jsem to zmínila před kamarádem, který se s Tomášem osobně zná. A díky několika dalším dobrým duším se povedlo potkat se osobně. Moc si toho vážím, Tomáš je obrovská persona,“ komentovala Kateřina Laciná setkání s kapitánským kolegou.

„Když se podařilo najít průsečík našich časových možností, tak jsem neváhal. Moc rád poznávám zástupce jiných sportů, zajímá mě jejich fungování i rozdíly oproti fotbalu. A s Katkou se povídá moc dobře. Vyzařuje z ní silná osobnost a má co říct,“ řekl k nevšednímu setkání Tomáš Souček, který zná pozemní hokej jen v roli diváka.

„Nikdy jsem neměl možnost si tento sport vyzkoušet, přestože jsme se na Slavii s týmy pozemních hokejistů a hokejistek potkávali. Trénovali jsme vedle sebe, takže základní přehled jsem měl. Katce jsem aktuálně musel slíbit, že při nejbližší příležitosti si alespoň základní triky s hokejkou vyzkouším.“

V reprezentaci nosí oba kapitánskou pásku. „Shodli jsme se, že ve stylu vykonávání této pozice jsme si podobní. Ani jeden si nepotrpíme na velké proslovy a bouchání do stolu. Chceme hlavně podpořit spoluhráče, uklidnit ty méně zkušené, a především tmelit partu. V tom se fotbal ani pozemní hokej neliší," všímá si Laciná.

Kateřina hraje pozemní hokej v Belgii, Tomáš nastupuje za londýnský West Ham. Také zahraniční angažmá bylo jedním z témat společného povídání, přestože jsou sporty obou reprezentantů v jiných situacích. Zatímco fotbal je globální jedničkou, pozemní hokej se přes celosvětovou působnost o svoje místo na sportovní mapě musí prát.

„I proto mě překvapilo, jak stejné problémy jsme na startu zahraničních angažmá řešili. Přes nový jazyk, bydlení a celkovou aklimatizaci až po hledání nejbližšího obchodu a nesmělých oťukávání se se sousedy. Jen u smlouvy jsme asi řešili každý jiné položky,“ směje se devětadvacetiletá reprezentantka, kterou s Tomášem spojuje také láska ke Slavii.

„Automaticky jsem ke Slavii směřovala tím, že naše základní tréninkové plochy jsou právě v Edenu. Nejsem skalní fanynka, ale pokud jdu na fotbal, je to vždy v Edenu,“ přiznává.

Tomáše Součka, který do angažmá v Anglii vyrazil právě ze sešívaného dresu, pak příjemně překvapila vášeň, se kterou Kateřina o fotbalových zápasech Slavie mluvila. „Katka působí velmi klidným dojmem, ale při vzpomínkách na zápasy v Edenu se dokázala pěkně rozohnit. Je správně chycená, do roka ji čekám na Tribuně sever.“

Oba národní týmy spojuje také sportovně hektický závěr roku. Fotbalové reprezentanty čekají v listopadu závěrečné boje o postup na ME, pozemní hokejistky mají před sebou pomyslný vrchol v rámci lednové olympijské kvalifikace. „Klukům budu samozřejmě držet palce, zápasy si v televizi nenechám ujít. A Tomáš slíbil podporu celé fotbalové repre při naší lednové kvalifikační jízdě,“ prozradila Kateřina, která fotbalovému kapitánovi představila také aktuální kampaň na platformě HitHit. Jejím prostřednictvím mohou fanoušci pomoct splnit pozemním hokejistkám jejich olympijský sen.

Také v případě Tomáše Součka nezůstalo jen u slovní podpory. „Sportovní úspěch holek, které si proti všem předpokladům zajistily účast v boji o Paříž, je jen inspirativní. Stejně tak jako jejich snaha svou cestu maximálně zpropagovat mezi veřejností. Pobavilo mě, že jednou z možných odměn v kampani bylo kafe s kapitánkou. To já si nyní dopřál zdarma a bylo to moc fajn. Dohoda zní tak, že já nyní přispěji v rámci jiné atraktivní odměny, a to kafe si společně zopakujeme, až se holky z kvalifikace vrátí. Pevně věřím, že si v tu chvíli budu povídat s kapitánkou olympijských účastnic,“ zakončil celé setkání Tomáš Souček.