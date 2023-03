/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Podobně jako celý tým si vybral slabší den, přesto se mohl stát hrdinou. Kapitán českého fotbalového týmu Tomáš Souček ovšem těsně před koncem první půle nasměroval ve velké šanci míč jen do břevna.

Zklamaný Tomáš Souček. | Foto: ČTK/AP/Armando Franca

Větší šanci už si národní tým v upršeném Kišiněvě nevytvořil a tak musel po bezbrankové remíze kousat nečekanou ztrátu bodů v Moldavsku „Mrzí mě, že jsem svou šanci neproměnil. Tady ale budou i ostatní týmy sbírat body jen těžko. Pořád to máme dobře rozehrané,“ přesvědčoval Souček.

Po výhře s Polskem fiasko. Fotbalisté vezou bezbrankovou remízu z Moldavska

Je to velké zklamání?

Určitě. Po zápase s Polskem zavládlo velké nadšení. Získali jsme tří body a předvedli skvělý výkon. Teď se nám zápas nepovedl. Je třeba, abychom byli velký tým a takové duely zvládali. Takové utkání budeme ještě hrát, čekají nás Faerské ostrovy a je třeba jít do plných, abychom je zvládli.

Je takový zápas paradoxně těžší než s Polskem?

Pravděpodobně ano. Je složité hrát do plných, když mají ve vápně tolik hráčů. Snažili jsme se to tam dát, měli jsme hodně centrů. Při respektu k tomuto týmu si jich ale musíme vypracovat víc a vstřelit z nich gól.

Po utkání s Polskem byla cítit euforie mezi fanoušky, nerozházeli jste si to teď s nimi?

Před srazem bychom čtyři body z dvojutkání, ve kterém hrajeme s Polskem, nepovažovali za špatné. Všichni jsme samozřejmě zklamaní, věřím, že nám čeští fanoušci budou fandit i dál. Jsme první ve skupině, což je důležité. Musíme si z tohtoo zápasu vzít ponaučení, abychom s těmito týmy hráli podobně jako v přáteláku s Faerskými ostrovy (Češi s nimi v listopadu ovládli přátelský duel 5:0 - pozn.red.).

Nebyla to před zápasem jen slova, že do utkání vlétnete od prvních minut?

Všichni jsme chtěli, nebyla to jen slova. Všichni jsme byli nažhavení od první minuty na tréninku, atmosféra tady panuje skvělá. Je ale složité hrát proti takto zataženému týmu, je třeba něco vytvořit a dát první gól, po kterém se to otevře a vše je pak daleko jednodušší. Posledních patnáct dvacet minut jsme hráli víc kombinačně, víc jsme je otevřeli, ale šance nepřicházely.

Bída i lesk nudné země. Souček mluví k novinářům v tělocvičně, české pivo je hit

Moldavsku se dařilo odrážet vaše centry…

Odražených míčů měli hodně. I když jsme je dávali za ně, chodili do brejků. Musím pochválit soupeře, že chtěl taky vyhrát, má kvalitní hráče. Na druhou stranu ale chci vyzdvihnout i naši obranu. Udrželi jsme čisté konto. Dnes už žádný soupeř není lehký, takže bod vlastně bereme.

Kdy jste si uvědomil, že tu můžete ztratit body ?

Do konce jsme věřili, že to zvládneme. Moldavsko ukázalo kvalitu. Všichni do toho dali maximum. Chyběla nám ale finální kvalita.