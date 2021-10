"Zvláště v prvním poločase zkazil několik jednoduchých přihrávek v útočné fázi, vypadal hodně unaveně a bez potřebného drajvu, " stálo v článku Hammerbahn Claret and Hugh.

O trenérovi West Hamu se dlouhodobě ví, že jen nerad protočí širší záběr hráčů a raději hraje s tím nejlepším, kdykoliv je to jen možné. V utkání s Brentfordem ale udeřila kosa na kámen – záložní řada West Hamu vypadala vyčerpaněji než kdy jindy. Tomáš Souček nebyl u každého odraženého míče a zvláště v druhé půli bylo vidět, že není v ideálním fyzickém rozpoložení, anglického reprezentanta Declana Rice navíc ke konci chytaly křeče. Korunu celé situaci nasadil David Moyes, který během utkání ani jednou nevystřídal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.