"Hned v tom úvodním zápase kvalifikace proti Estonsku jsem dal tři góly, byl to můj první hattrick za reprezentaci. Na to určitě nikdy nezapomenu. Teď hrajeme proti Estonsku znovu, tak bych se určitě nezlobil, kdyby se to opakovalo," řekl s úsměvem Souček na tiskové konferenci.

Ve čtvrtečním přípravném utkání s Kuvajtem jednou brankou přispěl k drtivé výhře 7:0 a skóroval poprvé od poloviny srpna a úvodního kola anglické ligy. "Já přímo od těch gólů tady nejsem. Lidi si hodně zvykli na moje góly, já jsem samozřejmě rád, když týmu můžu pomoci. Když to tam padne, tak jen dobře. Ale pro mě je hlavní část zaprvé defenziva, zadruhé korigovat hráče a být i jejich lídr, aby se na hřišti cítili líp. Je to mnohem víc věcí," poznamenal Souček.

"Když přidám asistenci nebo gól, je to jen plus pro tým, pomůže mu to. Samozřejmě jsem byl rád i za gól posledně s Kuvajtem. Ale není to to hlavní, abych po zápase musel být šťastný," doplnil šestadvacetiletý defenzivní záložník West Hamu.

Souček je jedním ze tří hráčů v aktuálním výběru, kterým hrozí druhá žlutá karta v kvalifikaci. Ta by ho případně vyřadila ze semifinále play off. "Víme o tom všichni, byla by to nepříjemná věc. Když se na to zase moc myslí, tak to právě třeba dostanete. Takže já chci hrát svou hru, svůj styl. Ale samozřejmě budu mít v hlavě neudělat úplně zbytečný faul na jasnou žlutou kartu, což se může stát třeba při rychlém protiútoku. Věřím, že play off hrát budu," uvedl Souček.

Boj o lepší postavení v baráži

Očekává mnohem těžší zápas než ve čtvrtek při výhře 7:0 nad Kuvajtem. "Můžeme vidět, že Estonsko hraje ve stejném rozestavení. Měli jsme dobrý zápas s Kuvajtem, věříme, že nám hodně pomůže. Budeme zase více držet balon. Všichni ale víme, že Estonsko bude daleko těžší soupeř. Musíme k tomu přistoupit od první minuty stejně jako s Kuvajtem a znovu předvést náš herní styl," prohlásil Souček.

Jeho celek už má definitivu březnové baráže o světový šampionát. Reprezentace o víkendu získala jistotu, že pokud by v kvalifikaci skončila až třetí, prošla by do play off jako jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů. Češi ještě mají šanci na druhé místo v kvalifikaci a teoreticky stále mohou být v baráži nasazeni.

"Jsme hodně rádi, že po několika letech je český tým zase v baráži o mistrovství světa. Chceme být ještě ve skupině druzí, když bude ta šance. Víme, že šance na to být mezi nasazenými není taková, ale když bude, chceme ji využít. Čeká nás poslední zápas před baráží, takže chceme Estonsko porazit a podat velmi kvalitní výkon," uvedl Souček.

"Brzy po reprezentačním srazu je los play off, tak se hned dozvíme, proti komu budeme hrát. Je to pro nás obrovská výzva, jsou to dva zápasy od mistrovství světa. Budeme se o šampionát v březnu rvát, co to půjde," doplnil.