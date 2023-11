/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/Porážka postaví českou reprezentaci před nutnost porazit v pondělí Moldavsko, výhra může za určitých okolností znamenat postup na mistrovství Evropy. S tímto vědomím jdou čeští fotbalisté do předposledního dílu kvalifikace. Splnit to druhé bude náročný úkol, proti bude stát vyprodaný Národní stadion ve Varšavě. Toho si je vědom i kapitán Tomáš Souček. „Soustředíme se na sebe, a na svůj výkon,“ vyhlásil

Národní stadion ve Varšavě i trénink polského a českého týmu. | Video: David Hekele

Co bude zásadní, abyste zvládli páteční zápas na nádherném stadionu a v bouřlivé kulise?

Stadion musím pochválit, je opravdu krásný. Všichni se připravujeme na to, jak budeme hrát my. Pamatujeme zápas doma, povedl se nám na jedničku, ale uplynulo tři čtvrtě roku, a chceme se znovu na ně připravit. Dost důležité bude, jak do toho vstoupíme, to bude první krok. Nebo také, kdo dá první branku. Věřím, že budeme ten úspěšnější tým.

Poláci odvolali původního trenéra, jak moc se ale změnil celý tým? Vnímáte, že i kvůli situaci v tabulce jste favoritem?

Všichni víme, že ve skupině máme bodovou výhodu, to hraje pro nás, ale co se týká zápasu, tak favoritem zápasu rozhodně nejsme. Jsme dva vyrovnané státy, které hrají proti sobě, a o tom, kdo je lepší, se rozhodne na hřišti. Já věřím, že si hodně vezmeme z prvního zápasu. A když se bavíme o změnách, Polsko jich udělalo mnohem víc. Ať už u trenéra, nebo i u části hráčů. Doufám, že budeme stejně produktivní jako v prvním zápase.

Bavil jste o utkání se spoluhráčem z West Hamu, polským gólmanem Lukaszem Fabianským?

Ano, bavil. Už po tom utkání v Praze, hodně jsme se tomu zasmáli. I teď jsme si povídali celý týden, říkal, že to bude sledovat a musí mě zklamat, ale fandit bude Polsku. To chápu. (usmívá se) Jsme velcí kamarádi, i naše rodiny se přátelí, odvedl tady neuvěřitelný kus práce, je to polský hrdina, ale věřím, že se do West Hamu vrátím v lepší náladě než on.

Jste bývalý slávista, týmu Jindřicha Trpišovského se daří. Mohla by vlna hráčů ze Slavie být tím, na co se dá sázet?

Sám jsem šťastný, když Slavia porazila Řím, vyhrává, moc jim to přeji, ale tady jsme reprezentace. Jestli je někdo ze Slavie, ze Sparty, z jiných týmů, nebo ze zahraničí, na to nebereme ohled. Samozřejmě si rádi do druhého šťouchneme, tak to má být, protože parta je dobrá, ale když vstoupíme na hřiště, není tu slávistická obrana či sparťanská záloha. Je tu český reprezentační tým a bojujeme o vítězství.

Negativními věcmi se nechceme vyrušovat

Abyste mohli v Polsku slavit, musíte kromě svého zápasu doufat v přízeň osudu v Moldavsku. Věříte, že se to podaří?

Byl by to ideální scénář. Jsme tady, chceme to zvládnout, protože je to velká šance dostat se na Euro. Ideální by bylo to zakončit zítra a pak mít lehčí nohy v pondělí. Všichni však víme, jaký je fotbal. Připravujeme se na Polsko, věnovali jsme mu vše, Moldavsko jsme ještě nerozebírali. Chceme to zvládnout a uvidíme, jak se ta skupina bude vyvíjet a na co se budeme chystat od neděle. Nyní máme plný fokus na Polsko.

Od posledního srazu se toho hodně stalo. Řešila se budoucnost trenéra, kterému jste vyjadřoval opakovaně podporu. Jak jste prožíval ty dny po Faerských ostrovech, kdy zasedal výkonný výbor?

Co se týká té doby, tak byly tam nějaké aféry v médiích, které se řešily. Já komunikoval s těmi, se kterými jsem komunikoval, ale teď bych to nechtěl řešit. Teď nás čeká důležitý zápas, klíčový k postupu na Euro, na což se připravujeme. Vše se pak může řešit ne zítra, ne o víkendu, ale až po srazu. Dneska na tréninku i zítra v zápase do toho dáme maximum, a těmito negativními věcmi se nechceme vyrušovat.

Cítíte v týmu chuť a sílu minulost hodit za hlavu a Polsko zvládnout?

Ano, cítím sílu. Bylo důležité, že jsme zvládli Faerské ostrovy, a skupinu máme ve svých rukou. Všichni se chceme na postupu podílet. Ať už zítra, nebo potom v pondělí. Zároveň cítíme obrovskou podporu od opravdových fanoušků, kteří fotbal milují, protože víme, kolik lidí sem jede, i když je to docela daleko. Zároveň víme, že je vyprodána Olomouc. Z toho jsme nadšení, a více nás to semkne.

S kým myslíte, že nastoupíte ve středu pole? Bude to bojovník Michal Sadílek?

(usmívá se) Tato otázka by měla být spíše na trenéra, jakou taktiku a sestavu zvolí. Co se týká středu zálohy, tak ji máme kvalitní. Ať Sadílek, Král, nebo další hráči, takže kvalita tam je. Myslím si, že jsem typ hráče, který si vyhoví s každým, takže věřím, že ve středu, kde jsou Poláci také kvalitní, vyhrajeme. Stejně jako doma v Praze.

Bude ze strany Polska tento duel jiný, než v Praze, jelikož Polsko udrží v naději na přímý postup jen vítězství?

Na Polsko jsme koukali, na poslední dva zápasy pod novým trenérem. Říkali jsme si rozdíly proti tomu, když hráli proti nám. Je tam plno změn. Ve stylu, v rozestavení a hlavně v typologii hráčů. Hodně jsme si toho na videu načetli. Navíc hrají doma před vyprodaným stadionem, před padesáti tisíci lidmi, tak i když je ta skupina pro ně složitá, budou chtít odevzdat maximum. Dokud mají šanci. Lidi jim budou fandit a to bude pro nás to nejtěžší. Ale věřím, že se s tím vypořádáme