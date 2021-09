„Král odchází, podstoupil lékařskou prohlídku. Podmínky vyhovují nám všem. Jedná se o placené hostování s povinnou opcí. Jsme ve fázi dolaďování finálních dokumentů,“ oznámil ředitel Spartaku Jevgenij Meležikov ve večerních hodinách.

„Mám velkou radost, že můžu Alexe přivítat ve West Hamu. Dodá konkurenci do středu zálohy. Je to další mladý a talentovaný hráč, u něhož cítíme velký potenciál. Myslíme si, že bude schopný přizpůsobit se požadavkům Premier League,“ doplnil trenér David Moyes. „Doufáme, že pro nás v průběhu sezony bude představovat cenný přínos, zejména s ohledem na náročnější program.“

Thought we’d leave this introduction to our #CzechMates… ??? pic.twitter.com/XJ8Y3iJqJs — West Ham United (@WestHam) August 31, 2021

Transfer bývalého hráče Slavie a Teplic do Premier League finalizoval poslední den bez účasti Krále. Třiadvacetiletý záložník se momentálně chystá s reprezentací na čtvrteční utkání kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku. A právě na srazu národního týmu došlo na představení nové posily Kladivářů. Úkolu se zhostili Souček s Coufalem.

„Je tady někdo, s kým vás chceme seznámit,“ usmívá se ve videu Souček a Krále přitom drží kolem ramen. „Alexi, vítej ve West Hamu United,“ přidává se Coufal. „Díky, kluci,“ culí se Král. Všichni tři pak společně zkříží ruce před hrudí, což symbolizuje zkřížená kladiva ve znaku klubu.

„Alex je dalším zavedeným reprezentantem České republiky. Věříme, že má podobné vlastnosti a hlad jako Tomáš a Vladimír,“ uvedl skotský kouč West Hamu.

Příchod třetího Čecha do klubu způsobil poprask. Fanoušci jsou nadšení a ještě by si přáli i kanonýra Patrika Schicka. „Měli bychom se přejmenovat na West Ham Republic?“ tweetuje český národní tým.

Sports agent Soucek continues. Welcome to our club, @alexkralcz ! ⚒?? — Tomáš Souček (@tomassoucek28) August 31, 2021

Král byl na anglickém radaru už před Eurem. Přestupem se ale nechtěl stresovat. „Chci mít úplně čistou hlavu. V podstatě všechny informace, zda se něco plánuje, má můj agent Karol Kisel,“ vyhýbal se otázkám na zájem West Hamu. „Je potřeba si uvědomovat fakta. Hlavní je, že ve Spartaku mám ještě tři roky smlouvu.“

Zdroj: Youtube

Král přišel do Spartaku předloni ze Slavie za 310 milionů korun. Nikdy se netajil tím, že má ambice posunout se v kariéře na ještě vyšší level. Po Euru, které mu příliš nevyšlo, se zdálo, že z přestupu do Premier League sejde. Nakonec to ale klaplo.

Kladiváři posilují kádr i kvůli účasti v Evropské lize. Před pár dny přišel stoper Kurt Zouma z Chelsea a dnes United oznámili příchod Nikoly Vlašiče z CSKA Moskva. Na cestě do Londýna má být i útočník Lille Jonathan Bamba.