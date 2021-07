"Životní sezona? Těžko se ty roky porovnávají. Když jsem byl ve Slavii, vyhráli jsme mistrovský titul a podařily se další věci v evropských pohárech. Ale dá se říct, že teď to asi byla životní sezona. Když se sečte fotbal, život, všechno dohromady. Jsem hodně rád, jak to vyšlo," řekl novinářům Souček, který zamířil do West Hamu ze Slavie vloni v lednu.

V uplynulé sezoně dal jako první český hráč v historii 10 branek v jedné sezoně Premier League. Přitom je defenzivní záložník.

"Věděl jsem, že je šance to dosáhnout. Je to i pro mě velká věc. Ale není to tak, že bych se na to soustředil. Občas si říkám, že jsem defenzivní záložník a nechci, aby se o mně psalo, že jsem nedal čtyři zápasy gól a jsem z formy," smál se Souček, který jako teprve třetí hráč obhájil triumf ve Zlatém míči ČR.

"Pořád se soustředím na to gólům zabraňovat, ale už si zvykám i na to, že je potřeba ty góly taky dát. Budu chtít v týmovém i individuálním ohledu v těch úspěších pokračovat, nebo to i zvedat. Není to jen o mé hře, snažím se i hecovat ostatní a pomáhat jim," dodal šestadvacetiletý záložník.

West Ham nečekaně skončil na šestém místě Premier League a vybojoval si účast ve skupině Evropské ligy. "Po posledním zápase za mnou přišel trenér (David) Moyes a oznámil mi, že jsme v Evropské lize. Já mu odpovídám, že to znám každý rok ze Slavie," smál se Souček.

"Motivace je dostat se co nejdál v Evropské lize a k tomu hrát ze začátku jako uplynulou sezonu. Udělali jsme rekord v počtu bodů, takže bude těžké to obhájit nebo překonat. Ale věřím, že se to dá. Budeme mít zase stejné ambice dostat se do pohárů a být stejně úspěšní," doplnil Souček.

I díky mimořádné střelecké formě se dostal mezi osm hvězd, z nichž se vybíral nejlepší hráč sezony Premier League.

"To jsem nečekal, obrovsky mě to překvapilo. Když vidím, mezi jakými hráči se pohybuji, vlastně mezi nejlepšími hráči světa, tak je to pro mě obrovská čest. Že se s nimi mohu porovnávat. Mám to v sobě i jako něco, co bych se v další sezoně pokusil vyrovnat. Vždy jde něco překonat," podotkl Souček.

Díky jeho povedeným výkonům se už delší dobu spekuluje o zájmu elitních klubů. "Jsem ve West Hamu rok a půl. Máme před sebou další úžasný rok, v pohárech a něco k obhájení. Užívám si to tam. Ale zároveň je to fotbal, nikdy nevíte, co se stane druhý den. Ale jsem šťastný ve West Hamu," uvedl.

Momentálně si užívá dovolenou po Euru, kde nečekaně došel s českým týmem až do čtvrtfinále.

Věnuje se rodině

"Měli jsme skvělou partu, ale byli jsme zvyklí vídat rodinu každý den. Teď jsme se měsíc a čtvrt neviděli. Tak se teď snažím rodině maximálně věnovat, už jsme byli i na wellness. Mám tři a půl týdne volna, takže ty zbylé dny budu s nimi. West Ham už přípravu začal, já mám první trénink 28. července," řekl Souček, který působí v klubu s dalším Čechem obráncem Vladimírem Coufalem.

Mrzí ho, že Anglie ve finále Eura prohrála s Itálií. "Přál jsem jim to, ty kluky znám, mám tam i spoluhráče Declana (Riceho). Přál jsem jim hodně štěstí, ale někdo to finále musel prohrát. I pro Anglii to byl skvělý turnaj, po dlouhé době hráli finále. S odstupem času to budou brát pozitivně," uvedl .

Na podzim ho s reprezentací čeká pokračování kvalifikace o mistrovství světa v Kataru. Po odchodu kapitána Vladimíra Daridy z národního týmu Souček převezme pásku.

"Bude to pro mě obrovská čest, ale mezi klukama se moc měnit nebude. Už jsem byl tím, který se snažil hráče povzbuzovat, vést k lepším výkonům. Dělat servis, že se na mě mohou spolehnout. Možná teď bude víc rozhovorů," uvedl s úsměvem.

"Zároveň chci Vláďovi poděkovat a pogratulovat za celou repre kariéru. Za to, co pro Česko odvedl," dodal Souček.