Už v pátek večer vyběhnou fotbalisté české reprezentace do úvodního utkání kvalifikace o EURO 2024. V pražském Edenu vyzvou Polsko, které by mělo být hlavním favoritem české skupiny. „Pro nás i pro Polsko je to jeden z papírově nejtěžších zápasů ve skupině. Musíme se na to maximálně připravit od první minuty,“ hlásí kapitán národního týmu Tomáš Souček.

Trénink reprezentace před utkáním s Polskem. | Foto: CPA

„První zápas je obrovsky důležitý, ať je proti komukoliv. Vstup do kvalifikace je vždycky důležitý, protože dodá sebevědomí do dalších bojů. Musíme se na to maximálně připravit od první minuty. Chceme předvést to nejlepší představení a uhrát co nejlepší výsledek,“ dodává Souček.

Strach z Ruska? Češi řešili na startu kvalifikace nezvyklý logistický problém

Pro něj a pro zbytek týmu bude zápas s naším geografickým sousedem poněkud nečitelný, protože Poláci sáhli v lednu ke změně trenéra. Nově je vede Portugalec Fernando Santos, který ještě na podzim působil u portugalské reprezentace, se kterou se Češi utkali na podzim v Lize národů.

„Santos teď k týmu přišel, může tam být bariéra. Je to nicméně velice zkušený trenér a zasluhuje respekt. Jsem přesvědčený, že polskému týmu určitě pomůže svým nadhledem a zkušenostmi,“ říká na konto svého protějšku český kouč Jaroslav Šilhavý.

Polsko se může prezentovat novým herním stylem

„Pro nás je teď složitější vyčíst, jakým stylem bude Polsko hrát. Koukali jsme na jejich zápasy, máme něco v hlavě. Pod novým trenérem se ale vždycky může ukázat pár změn, na které budeme muset zareagovat hned na začátku utkání,“ upozorňuje Souček.

Právě nad jeho postavením na hřišti visí drobný otazník. V posledních zápasech ve West Hamu začal totiž bývalý hráč Slavie dostávat víc ofenzivní roli než v minulosti. „Pořád hraju středovou pozici, občas je to víc ofenzivní, občas defenzivní. Záleží s kým hraju. S trenérem už vím, jakou pozici budu hrát,“ prozrazuje reprezentační kapitán.

Trenér Šilhavý den před utkáním na toto konto dodal, že jasno už má o celé základní jedenáctce „Jedině by se muselo něco stát na tréninku, nebo by se musel někdo špatně vyspat,“ uvádí Šilhavý, který v poslední době střídal rozestavení se třemi a se dvěma stopery. „Rozestavení nechci prozradit, možná bude třetí varianta,“ říká s úsměvem.

S Kuchtou spolu nemáme problém trávit čas, říká útočník Sparty Čvančara

Dopředu je ale jasné, že národní tým nebude moci počítat se svým nejlepším střelcem Patrikem Schickem, kterého zastavilo zranění. „Komu by nechyběl nejlepší střelec mistrovství Evropy? To, že loni soupeřil s Lewandowskim o krále střelců v Bundeslize, o něčem vypovídá. Jsou tu ale jiní útočníci, kteří mají také dobrou formu. Věřím, že ho zvládnou nahradit,“ říká český lodivod.

Jedním z hráčů, kteří by mohli Schicka zastoupit, bude i sparťan Tomáš Čvančara, který si v klubu skvěle rozumí s Janem Kuchtou. Právě Čvančara je jedním z hned šesti nováčků, které národní tým do svých řad nominoval.

„Je to lehké občerstvení týmu. Vždycky je příjemné vidět mladé hráče, když odvedou ve svých týmech dobrou práci a dostanou poprvé povolání. Pro nás je to vždycky příjemné na tréninku, když je představovačka, je trocha zábavy. Nejsou tu ale proto, aby byli nováčky, ale aby ukázali něco na hřišti,“ má jasno Souček.

Ostrá premiéra proti Lewandowskému

Pokud se nováčci skutečně dostanou na trávník, bude to pro ně pořádně ostrá premiéra. Vždyť v dresu soupeře nejspíš nastoupí i hvězdný útočník Robert Lewandowski. „Lewa je největší hvězda, diváci se na něj určitě těší. Není to ale jenom on. Zielinski, Szczesny a mohl bych jmenovat dál. Polsko je právem papírový favorit této skupiny,“ přiznává Šilhavý.

Lewandowski? Větší jméno nejde potkat. Ale bránit se asi dá, říká novic Jurásek

„Chceme se ale soustředit i na náš výkon. Je to jeden z nejtěžších zápasů ve skupině, hrajeme doma, je to první zápas. Chceme se připravit na náš výkon, abychom plnili naše pokyny. Pak uvidíme, co předvedou oni, ale věřím, že na to zareagujeme,“ zakončuje optimisticky Souček.

Český výběr vyzve Polsko v pátek od 20:45 v pražské Fortuna Areně. Druhé kvalifikační utkaní sehrají Češi o tři dny později v Moldavsku.