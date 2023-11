Kruté rány musí snášet v posledních dnech kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček. V Polsku schytal kopačku do hlavy a následně čtyři stehy na čele. V neděli ráno se dozvěděl o nočním tahu spoluhráčů. Dobrou zprávou pro tým i fanoušky pak je, že záložník West Hamu by měl být v pondělí připravený naskočit.

Tomáš Souček | Foto: Deník/Jan Pořízek

Berete akci tria Brabec, Coufal, Kuchta jako podraz i na vaši osobu?

Všechny nás to mrzí a mě jako kapitána hodně. Stojím si za zásady. Nejvíce to ale mrzí ty tři, protože toho pro reprezentaci odvedli hodně. Teď nás čeká klíčový zápas a oni budou chybět. Chtěli tady být s námi, takže to potrestání je největší pro ně. Chtěli jsme udělat společný cíl…

Vedení řešilo, co s hříšníky bude. Měl jste k tomu také co říct?

Jako kapitán jsem k tomu něco měl, řekli jsme si to všichni, ale odpověď bych nechal mezi námi.

Vy jste nevěděl, že se něco večer chystá?

Abych byl upřímný, tak jsem o akci nevěděl. Dozvěděl jsem se to až ráno, kdy jsme měli přijít do místnosti a řešit interní věci. Také jsem se to dozvěděl od kluků, kteří říkali, jakou udělali chybu, které hrozně litují.

S Moldavskem vám stačí remíza, budete na ni hrát?

Jsem rád, že už padla otázka k utkání, protože na něj se chceme plně koncentrovat a k té nepříjemné situaci se nevracet. Celý tým se soustředí na utkání a věříme, že celá Olomouc, kde bude vyprodáno, nás požene, abychom cíl v podobě postupu splnili. Věřím, že nás podpoří i lidé u televizí a my jim podporu vrátíme na hřišti. Sice stačí remíza, ale chceme vyhrát.

Jak jste na tom z hlediska zdravotního stavu?

Souboj v Polsku byl nepříjemný, ale doktoři odvedli skvělou práci a já jsem rád, že jsem mohl dohrát. Po zápase mě i sešili, mám čtyři stehy na čele. Není to ideální. Lepší je to nemít (úsměv). V tréninku na to nic speciálního potřebovat nebudu. V pondělí ale bude potřeba na to něco dát. Poradím se s doktory a fyzioterapeuty, co bude nejlepší varianta. Možná už něco vyzkouším na dnešním tréninku, abych se co nejlépe připravil do zápasu.