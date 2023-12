Tradiční anketa Sportovec roku už zná obsazení elitní desítky, z které v následujících týdnech vzejde absolutní vítěz. Ve výběru jsou zástupci zimních sportů, tenisu, atletiky, ale třeba i lukostřelby. Marně byste však hledali zástupce fotbalu.

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. Vasil Kušej z ČR a Tomáš Souček z ČR oslavují vstřelenou branku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Finálovou nominaci určilo hlasování členů Klubu sportovních novinářů, celkem se zúčastnilo 217 z nich. Do nejlepší desítky posunuli například wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou či její tenisové kolegyně Karolínu Muchovou a deblistky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

Nechybí ani hokejista David Pastrňák z Bostonu Bruins, mistři světa z plážového volejbalu David Schweiner a Ondřej Perušič, ale třeba i lukostřelkyně Marie Horáčková. Sestavu doplňuje snowboardcrossařka Eva Adamczyková, kanoista Martin Fuksa, vodní slalomář Jiří Prskavec a oštěpař Jakub Vadlejch. Tentokrát naopak neuspěli dřívější vítězové ankety Lukáš Krpálek či Ester Ledecká.

Kde je fotbal, říkáte si? Až kousek za desítkou skončil Tomáš Souček, kapitán české fotbalové reprezentace, která vybojovala postup na mistrovství Evropy a opora londýnského West Hamu.

To se příliš nepozdává třeba mluvčímu Fotbalové asociace ČR Petru Šedivému. „Fotbalista, který ve sportu se suverénně největší konkurencí hraje nejlepší ligu světa, vyhraje evropský pohár, postoupí na EURO a z pozice středního záložníka dá za rok deset gólů, nepatří v Česku mezi nejlepší sportovce,“ napsal na sociální síť X.

Jenže je důvod se tomu divit? Podívejme se do historie. Fotbalistu byste od roku 2013 našli ve finálovém výběru jen dvakrát. Loni se prosadil útočník Patrik Schick, o rok dříve právě Tomáš Souček. Předtím naposledy gólman Petr Čech v roce 2012.

Mohlo by se argumentovat tím, že fotbal je kolektivní sport a lidé na něj tak také nahlížejí.

Z dlouhodobého hlediska zřejmě ano, byť třeba hokejisté se ve stejném období prosazovali častěji. Legendárního Jaromíra Jágra vystřídal mezi nejlepšími českými sportovci pravidelně bodující David Pastrňák.

Ztracená prestiž

Jenže proti hovoří fakt, že ani česká fotbalová reprezentace nezabodovala. A to postoupila na Euro. V trojici nejlepších kolektivů je atletická štafeta na 4x400 metrů, která brala světový bronz, české hokejistky, taktéž třetí na mistrovství světa, a hokejový výběr do 20 let. Ti získali dokonce stříbro.

A letošní reprezentační fotbal? Svou roli v neúspěchu českého fotbalu v anketě Sportovec roku sehrál patrně i obraz, který s sebou tuzemská reprezentační kopaná v průběhu roku nesla. Vždyť k postupu na Euro se prokousala přes tanečky kolem nepřítomnosti záložníka Antonína Baráka v národním týmu, nezdary proti Moldavsku či Albánii provázené voláním fanoušků po odvolání trenéra Jaroslava Šilhavého, který po posledním kvalifikačním zápase, vyčerpán děním kolem reprezentace, odstoupil sám, nebo nepochopitelným skandálem trojice výtečníků Brabce, Coufala a Kuchty, kteří si před rozhodujícím zápasem kvalifikace vyrazili na diskotéku.

To na popularitě fotbalu příliš nepřidá. Kromě hledání reprezentačního trenéra tak český fotbal čeká ještě jedno pátrání, možná ještě důležitější. Po ztracené důvěře a prestiži…