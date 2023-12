Fotbalista Tomáš Souček si užívá jedno z nejvydařenějších střeleckých období v kariéře. Osmadvacetiletý záložník ve čtvrtek zařídil West Hamu v pátém kole skupiny Evropské ligy výhru 1:0 na půdě srbské Bačky Topoly a postup a v součtu s reprezentací skóroval v pátém soutěžním utkání po sobě.

Radost Tomáše Součka z vítězného gólu | Foto: ČTK/Peter Byrne/PA via AP

Kapitán národního týmu si v rozhovoru pro klubovou televizi pochvaloval, že většina z branek byla klíčová pro výsledky zápasů.

„Tohle životní období si užívám, je to perfektní. Není to tak, že bych zvyšoval na 4:0 nebo 5:0. Byly to velmi důležité branky a většina z nich nám pomohla k zisku bodů. To je pro mě velmi důležité, jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu,“ uvedl Souček.

Sportovec roku bez fotbalistů. Kopaná ztrácí prestiž, bez důvěry bodovat nemůže

Český záložník v reprezentační přestávce skóroval za národní tým při remíze 1:1 v Polsku a vítězství 3:0 nad Moldavskem. V dresu West Hamu pak vždy v závěru vítězným gólem rozhodl poslední tři soutěžní duely.

„Někdy je to o štěstí, někdy jsou to moje zkušenosti. Ale chci prostě být vždy připravený na každý míč, připravený se prosadit a dát gól. Jsem rád, že se mi to teď daří,“ pochvaloval si Souček, který skóroval i v úvodním vzájemném duelu.

Důležitý gól

Na stadionu srbského outsidera se prosadil v 89. minutě po centru z pravé strany podobně jako v posledním kole Premier League při výhře 2:1 na půdě Burnley. „Byl to velmi podobný gól jako s Burnley, jen jsem použil jinou část své pravé nohy. Perfektní centr, velmi podobný jako v sobotu. Věděl jsem, že tam míč přijde a byl jsem připraven skórovat,“ řekl Souček.

„Byl to důležitý gól, protože zápas byl pro nás opravdu těžký v každém kontextu. Zejména před poločasem jsme nehráli dostatečně dobře nebo dostatečně rychle. Ani ve druhém poločase jsme si nevytvořili tolik šancí,“ doplnil Souček.

Jak do play-off Evropské ligy? Fotbalisté Sparty a Slavie to mají ve své moci

West Ham po pěti kolech vede skupinu Evropské ligy. „Kladivářům“, kteří v minulé sezoně ovládli v pražském Edenu finále nižší Evropské konferenční ligy, stačí ke konečnému prvnímu místu za 14 dní neprohrát doma s Freiburgem. „Zaprvé jsme chtěli postoupit a teď chceme být první ve skupině. Je dobře, že by nám stačil i bod, ale budeme chtít také vyhrát,“ dodal Souček.