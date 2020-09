Naposledy se Kladivář Souček připomněl v neděli, když pomohl týmu k výhře 4:0 nad Wolverhamptonem, prvnímu vítězství v nové sezoně Premier Laegue. „Skvělý výkon!“ napsal poté na svůj Instagram. „Jsem hrdý na všechny. Zasloužili jsme si tři body a je potřeba pořád pokračovat v naší cestě.“

V zápase dokonce prožil gólovou euforii. A to poprvé v sezoně. Skóroval klasicky: V 66. minutě si naběhl na přední tyč a po rohu poslal míč do sítě hlavou. Do statistik se mu však nakonec trefa nezapíše. Její „autor“ byl změněn, branka je vedena jako vlastní kvůli teči jednoho ze soupeřů.

Je to však velmi diskutabilní, spíše podivné řešení. Míč ze Součkovy hlavy mířil přímo na bránu. Protivníkův zásah jeho směr příliš nezměnil.

O zápis nepřišel Souček poprvé. Už na jaře mu sudí nepochopitelně neuznali branku proti Chelsea. Mělo jít o první zápis v nejsledovanější lize světa. Nakonec se však vše v dobré obrátilo, trefil se ještě ve stejném utkání. „Byl jsem trochu naštvaný, protože v předchozím střetnutí jsem si dal vlastní gól a teď jsem skóroval a branka neplatila,“ přiznal po duelu.

Nedalo se nic dělat, to se zkrátka stane. Přes tyto lapálie (každý gól se počítá, že) znovu rodák z Havlíčkova Brodu demonstroval, že je monstrem vzdušných soubojů.

Pokud by jeho gól platil, zapsal by od příchodu do Anglie už třetí zásah hlavou. „V tomhle ohledu není od Součkova příchodu v Premier League nikdo lepší,“ uvedl server BBC.

Kouč: Je podobný známému Belgičanovi

Jsou tu však i další indicie. To že ho kouč WHU David Moyes (v neděli chyběl kvůli nemoci covid-19) přirovnává k belgickému svérázovi Marouanu Fellainimu, rovněž excelentnímu hlavičkáři, je jen nápověda.

Spíše platí čísla. Příklad? V červencovém zápase s Watfordem absolvoval tahoun reprezentace 15 hlavičkových soubojů. Odpověď na otázku, kolik jich vyhrál, je jednoduchá: Všechny.

Ze Součka jsou v Londýně zkrátka paf i po letní krátké pauze. Ostatně jeho schopnosti bude West Ham moc potřebovat. Musí se rozjet, jinak stejně jako v minulé sezoně spadne do hry o záchranu.