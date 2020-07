Souček se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Pětadvacetiletý středopolař nejprve v londýnském celku od zimy půl roku hostoval za zhruba 113 milionů korun, dalších více než 400 milionů pak českému mistrovi vynese nynější přestup. Uplatnění opce bylo díky záchraně West Hamu v Premier League automatické.

Částka za přestup ve výši zhruba 520 milionů korun je rekord za odchod hráče z české ligy. Souček tak překonal Tomáše Rosického, který do Dortmundu odešel v roce 2001 za 504 milionů korun. Podle analytika Petra Bartoně ze společnosti Natland ale po započtení inflace vede Rosický, dnes by částka ze jeho přestup odpovídala 730 milionům korun.

"Hodnotit vše podle českých cen však není jediné relevantní měřítko. Důležitý je také pohled z pohledu plátce - jestli daná zaplacená částka byla vysoká či nízká na běžné poměry ve fotbale tehdy a dnes. Z toho pohledu je nutno říci, že běžné ceny fotbalových hráčů v tomto století rostly rychleji než česká inflace, a tak 500 milionů za Rosického v roce 2001 bylo mnohem významnějším počinem a \'oceněním\' kvalit, než je 730 milionů za hráče dnes. Jinými slovy, dnes mnohem více hráčů dosáhne na 730 milionů, než dosáhlo tehdy na 500 milionů," uvedl Bartoň.

Jsem nadšený, říká Moyes

Souček po příchodu do West Ham od úvodu začal hrát v základní sestavě, pouze na přelomu února a března na jeden zápas vypadl kvůli zranění. Poté, co se Premier League znovu rozběhla po koronavirové pauze, patřil nejlepší hráč minulého ročníku české ligy k oporám "Kladivářů". Nevynechal ani minutu, vstřelil tři branky a i díky tomu se West Ham v předposledním kole po remíze 1:1 na půdě Manchesteru United definitivně zachránil.

"S prvním půlrokem jsem spokojený. Hodně se mluví o tom, že lednové přestupy nejsou zrovna jednoduché, a navíc jsem šel do týmu, který bojoval o záchranu," uvedl Souček.

"Jsem rád, že jsme to s klukama zvládli dokonce dvě kola před koncem, máme klid a jsme zachránění. Jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět svými výkony a uspěl tu. Dává to mně i týmu sílu do dalších let, myslím si, že si zasloužíme být na lepší příčce, než jsme nyní," uvedl hráč aktuálně patnáctého celku Premier League.

Svými výkony Souček v Premier League velmi zaujal a trenér David Moyes ho dokonce označil za jeden z důvodů záchrany. "Jsem nadšený, že Tomáš podepsal trvalou smlouvu. Když jsem přišel do West Hamu, mluvili jsme o tom, že potřebujeme dalšího hráče do zálohy, abychom pomohli Declanu Riceovi a Marku Noblemu. Myslím, že Tomáš k nám výborně zapadl," uvedl Moyes.

"Je to skvělý kluk s velmi dobrými fyzickými schopnostmi. Vstřelil několik důležitých gólů, proti Chelsea, Newcastlu a Watfordu. Jsme rádi, že na dlouhou dobu bude hráčem West Hamu," dodal kouč na adresu hráče s 25 starty a třemi góly za českou reprezentaci.