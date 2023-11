Souček odšpuntoval radost. V závěru zařídil Moyesovi oslavu jubilea

/VIDEO/ Už to vypadalo, že si West Ham v dalším kole Premier League s Nottinghamem neporadí. To by ale na hřišti nesměl být Tomáš Souček. Český reprezentační kapitán dvě minuty před koncem zařídil nejtěsnější výhru 3:2. A radost z toho musel mít i trenér Kladivářů David Moyes, který díky Součkovi mohl oslavit jubilejní sté vítězství.

