Se Španělskem hrála česká reprezentace naposledy na Euru 2016, kdy v základní skupině prohrála 0:1. Stejným výsledkem podlehla ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012 také Portugalsku. A na evropském šampionátu 2008 narazila na Švýcarsko, které porazila 1:0.

„Před losem jsem právě o těchto týmech říkal, že jsme s nimi za mého působení u týmu ještě nehráli a že by to byli zajímavý soupeři. Stalo se,“ usmíval se trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. „Už to, že jsme mezi šestnácti nejlepšími týmy v Evropě, je pro nás velká čest. Věřím, že nebudeme jen do počtu.“

Všichni tři soupeři jsou v posledním vydání žebříčku světových reprezentací do 14. místa, zatímco Česku patří 31. pozice. Portugalci vyhráli mistrovství Evropy v roce 2016 a předloni ovládli první vydání Ligy národů. Španělsko je světovým šampionem z roku 2010, v letech 2008 a 2012 získalo zlato na Euru. Švýcarsko stejně jako český celek došlo v létě do čtvrtfinále mistrovství Evropy a v prvním ročníku Ligy národů si zahrálo Final Four.

„Já jsem s losem moc spokojený, protože jsem si přál Švýcarsko, což mi vyšlo. A Portugalsko se Španělskem? Skvělé týmy, velká jména. Moc se na to těším,“ řekl brankář Tomáš Vaclík, který strávil čtyři roky v Basileji. „Jsem na to fakt zvědavý. Ten los se mi takhle na papíře velice líbí. Na hřišti uvidíme, jak to bude vypadat, ale věřím, že ve skupině budeme hrát důstojnou roli a ukážeme, kam jsme se za poslední roky posunuli a že jsme v nejvyšší lize právem,“ zdůraznil Vaclík.

„Je to hodně zajímavá skupina v čele s Portugalskem a jeho hlavní hvězdou Cristianem Ronaldem. Určitě to bude solidní prověrka pro náš tým a každý zápas bude mít vysokou úroveň,“ doplnil další středopolař Michal Sadílek z Twente Enschede.

Liga národů začne čtyřmi zápasy v červnu příštího roku. Zbývající dvě utkání se odehrají v září. Ještě předtím čeká Čechy březnová baráž o postup na mistrovství světa proti Švédsku. „Když už jsme se dostali do nejvyšší úrovně Ligy národů, tak by nám to mělo něco přinést. Nejenom výsledek, ale taky konfrontaci s těmi nejlepšími, která bude celý tým posouvat dopředu. Teď se ale plně koncentrujeme na baráž o postup na mistrovství světa a na to, abychom ji zvládli,“ dodal Šilhavý.