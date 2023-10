Španělsko, země (ne)zaslíbená. Sparta chce v Evropské lize prodat formu

Osm zápasů v řadě bez porážky, z toho sedm výher. To je aktuální bilance fotbalistů Sparty, kteří by si ji rádi udrželi i po čtvrtečním večeru v Evropské lize. Soupeř? Betis Sevilla. Jeviště? Estadio Benito Villamarín s kapacitou přes 60 tisíc diváků, kam by mělo dorazit i necelých šest set věrných sparťanů.

