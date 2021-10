Poslední zápasy Pražanů na evropské scéně totiž poskvrnilo rasistické chování sparťanských fanoušků. V předkole Ligy mistrů diváci dělali skřeky na monackého fotbalistu Auréliena Tchouaméniho, za což Sparta pykala uzavřením stadionu pro úvodní utkání základní skupiny Evropské ligy proti Glasgow Rangers.

Na tribuny směly jen děti, které celý zápas pískaly na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. To si v zahraničí – a skotský klub - vysvětlili jako rasistické chování. A přestože šetření UEFA neprokázalo žádný rasismus či diskriminační jednání, pachuť a nálepka Prahy jako rasistického města zůstaly.

Sparťanský klub si pochopitelně bude chtít vylepšit pověst, kouče Pavla Vrbu ale zajímá hlavně výsledek.

„Máme respekt, ale taky se chceme ukázat,“ zavelel Vrba.

Na Letné půjde o přímý souboj o první místo. Oba týmy v úvodních dvou zápasech neprohrály a neinkasovaly, francouzský klub je navíc stoprocentní.

České kluby v evropských pohárech.Zdroj: Deník

„S českou ligou se to moc srovnat nedá. České týmy ale dokážou překvapit, doufám, že takový večer teď prožijeme. Jakýkoli bodový zisk s Lyonem by možná znamenal postup do jarní části pohárů, které chceme hrát.“

Slavia se v Konferenční lize představí v Haifě proti Maccabi. V Izraele chce zahrát lepe než před rokem, kdy v Evropské lize prohrála s Beer Ševou 1:3. „Je dobré, že aspoň víme, co nás čeká,“ řekl trenér Jindřich Trpišovký.

Úřadující mistr se po dvou porážkách s Feyenoordem a Spartou chytil na Liberci. Slávisté věří, že se od výhry 3:1 odrazí k lepším výkonům. „Doufejme, že nás to nakopne. Věříme, že nás to v hlavách posunulo dál,“ přikývl asistent Zdeněk Houštecký.

Slávisty trápí šílená marodka, problémy řeší hlavně v defenzivě. Proti Liberci chybělo hned osm obránců.

Zranění sužují i Jablonec. Severočeši mají na marodce oba gólmany a proti dánskému klubu Randers se možná bude muset postavit mezi tyče jednadvacetiletý Tomáš Vajner, který si teprve o víkendu odbyl ligový debut.

„Hanuš je zraněný, Hrubý si natáhl břišní sval na tréninku. Když nebudou, bude muset jít i do brány Vajner,“ měl jasno Petr Rada, který se o mladíčka nebojí. „On je salámista, není to nervák.“

Jablonce i Slavia mají tři body. Následující dvojzápasy pro ně budou klíčové pro postup.