Naposledy to dokázali před osmi lety. V roce 2016 zvládli fotbalisté Sparty nástrahy vyřazovací části evropského poháru a přešli přes Krasnodar. Od té doby už to nezopakovali, nikoho v play-off nevyřadili. Letos budou muset Letenští projít tureckým peklem, pokud se chtějí podívat dál. V cestě jim stojí gigant – nejslavnější a nejúspěšnější turecký klub, Galatasaray Istanbul.

Sparťanský trenér Brian Priske | Foto: CPA

Úvodní zápas 2. kola Evropské ligy rozehraje Sparta ve čtvrtek na horké půdě v Istanbulu (začátek 18:45). Pokusí se tam zlomit letité prokletí, kdy od výhry na stadionu konkurenčního Fenerbahce v září 1989 nezvítězila v Turecku v žádném z šesti zápasů, navíc tam pětkrát po sobě prohrála.

„Galatasaray je rozhodně týmem s vysokou kvalitou, s velkou ofenzivní silou a skvělými individualitami. V Istanbulu nás čeká fantastická kulisa. Na druhou stranu víme, že doma na Letné můžeme dosáhnout čehokoliv,“ nechal se slyšet dánský kouč českého mistra Brian Priske.

Všichni sparťané mu naslouchají. Právě Priske je tím mužem, který na Letné boří mýty. Do klubu vrátil po devíti letech mistrovský pohár a po dvou zpackaných sezonách ho dotáhl do jarní fáze evropského poháru. A nemusí to být konečná.

„Galatasaray je několikanásobným tureckým mistrem, takže nás čeká zajímavý a náročný zápas. Chceme dvojzápas zvládnout a postoupit do osmifinále,“ věří v postup ofenzivní tahoun Sparty Lukáš Haraslín.

Galatasaray je úřadující šampion a s 23 tituly nejúspěšnější turecký klub. Díky triumfu v Poháru UEFA v roce 2000 navíc jediný tamní vítěz evropského poháru. Ve stejném roce ovládl i Superpohár UEFA.

Úspěch mají v genech

Obě evropské trofeje zvedl nad hlavu jako hráč současný kouč Galatasaraye Okan Buruk. Zároveň byl i u posledního střetu obou týmů ve skupině Ligy mistrů v ročníku 1997/98. Sparta doma zvítězila 3:0, v Turecku prohrála 0:2.

V souboji se Spartou si nepřipouští neúspěch. „Usilujeme o čtyři trofeje a všechny chceme získat. Teď je na řadě Evropa, i v ní chceme dosáhnout úspěchu, což je v genech Galatasaraye. Spartu chceme porazit,“ prohlásil Buruk.

Sparťané se budou muset vypořádat i s nepřátelským prostředím na stadionu. Turečtí fanoušci dokážou vytvořit na RAMS Parku pro 52 tisíc diváků pekelnou atmosféru. „Víme, co dokážou turečtí fanoušci, ale my známe svoje kvality. Doma jsme silní, což může být v odvetě naší výhodou,“ přemítal Haraslín.

Nejprve ale musí sparťané přežít turecké inferno, aby zůstali ve hře o osmifinále. Proti Dinamu Záhřeb už dokázali, že i venkovní porážku 1:3 zvládnou doma zvrátit a převrátit v postup.

Do jarní fáze pohárů poprvé v samostatné historii postoupily tři české kluby. Slavia v Evropské lize a Plzeň v Evropské konferenční lize vyhrály své skupiny a prošly rovnou do osmifinále. Los jim určí soupeře až 23. února z vítězů úvodního kola vyřazovací části.