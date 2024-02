Narození dcery, gól a postup. Týden plný emocí zažívá Jan Kuchta. Novopečený otec pomohl fotbalistům Sparty k senzačnímu postupu do osmifinále Evropské ligy přes Galatasaray Istanbul. Trefu věnoval manželce Báře, která mu v úterý porodila dcerku Emilly.

Radost fotbalistů Sparty v odvetě s Galatasarayem Istanbul | Foto: CPA

"Gól je pro manželku a dceru. Každý den po porodu jsem s nimi strávil, byl jsem u nich i před zápasem. Jsem rád, že se mi to splnilo," líčil šťastný střelec, který svou branku na konečných 4:1 oslavil s palcem v puse.

Narození dcery Emilly ještě nestačil pořádně oslavit. "Ještě na to nebyl čas, ale v kabině už máme něco naplánovaného. S rodinou to bude na etapy, protože tchán je v Rijádu na dostizích. Takže to ještě počká," prozradil sedmadvacetiletý útočník.

Kuchta věřil, že Sparta doma dokáže otočit nepřiznivý výsledek 2:3 z Istanbulu. "Věřil jsem už od rána. Když začalo pršet, říkal jsem, že nám prší štěstí. Nepochyboval jsem, že to zvládneme, i když nám chyběli tři důležití hráč. Moc si to užívám, protože vím, kolik práce za tím bylo. Ukázali jsme sílu."

Co příště Champions League?

Český mistr dokázal vyřadit Galatasaray, který v Lize mistrů nechal za sebou Manchester United. Pro Spartu by to mohl být signál, že tenhle tým má na Champions League. "Jsme rádi, že jsme v Evropské lize a třeba ten další krůček uděláme. Ale je to pořád daleko," zůstal Kuchta nohama na zemi.

Těší na páteční los osmifinále, ve kterém nenasazená Sparta může dostat dostat West Ham, Brighton, Glasgow Rangers, Bergamo, Liverpool, Villarreal, nebo Leverkusen. "Nechám se překvapit. Přál jsem si po postupu ze skupiny Galatasaray, což se mi splnilo. Teď si nevybereme. Doufám, že dostaneme do Prahy velké jméno."

Mimochodem, v osudí bude i Slavia, na derby ale může dojít případně až ve čtvrtfinále.