Sparťané měli co napravovat: nedělní ostudná porážka ve FORTUNA:LIZE s Českými Budějovicemi hodně rozlítila jejich fanoušky. Navíc pro udržení evropských nadějí potřebovali pokud možno vyhrát. A povedlo se. Svěřenci trenéra Václava Kotala předvedli houževnatý výkon, okořeněný čtyřmi góly. Celtic naopak potvrdil, že ze tří sparťanských soupeřů ve skupině H je nejslabší.

Domácí začali rozhodně v bojovnější a odhodlanější náladě než v neděli, pořádným direktem jejich nadějím ale mohla být už 15. minuta. Rychlonohý Odsonne Édouard si při svižném protiútoku doslova vychutnal navrátilce do sestavy Dávida Hancka a prostřelil gólmana Florina Nitu.

Jenže brzký úder Spartu tentokrát nerozhodil. Letenští i přes leckdy poněkud klopotnou kombinaci pokračovali v ofenzivních pokusech, což jim dost ulehčoval i poněkud bohémský přístup obrany Celticu. Tak třeba po necelé půlhodině nechali hosté po mizerně bráněném rohovém kopu spoustu místa Hanckovi, který dorážkou zblízka napravil své zmatky před první brankou.

Podruhé se promrzlí podavači míčů na jinak liduprázdné Letné rozjásali v 38. minutě, kdy Bořek Dočkal (poslední dobou kritizovaný pro bezkrevné výkony) vykouzlil parádní přihrávku do malého vápna, kde už si Lukáš Juliš věděl rady. A kdyby pak v nastaveném čase první půle Ladislav Krejčí netrefil po dalším Dočkalově centru jen tyč, šlo by se sparťanům do šatny ještě veseleji.

Aktivnější Celtic

I tak to ale vypadalo nadějně. Ve druhém poločase byl podle očekávání aktivnější Celtic, který si z Prahy nutně potřeboval odvézt body. Tlak hostů pozvolna sílil, Nita se vytáhl mrštným zákrokem proti Édouardově trestňáku. Po hodině hry se tihle dva potkali znovu: Édouard se zničehonic zjevil úplně sám před sparťanským brankářem, ale jasnou situaci vůbec nezvládl.

Čím dál víc se zdálo, že domácí zbytečně ochotně nechávají aktivitu na soupeři a soustředí se jen na bránění těsného náskoku. Pak ale přišla 80. minuta, výborně hrající David Moberg Karlsson směle prchnul všem pronásledovatelům a naservíroval Julišovi na zlatém podnose uklidňující třetí gól. Mimochodem: sparťanský kanonýr ve dvou duelech se Celticem skóroval celkem pětkrát. Aby se nakonec brzy nestěhoval na britské ostrovy…

V samém závěru si ještě se zcela rozhozenou obranou hostů zatancoval balkánský kvapík střídající Srdjan Plavšič a dal výsledku konečnou podobu. Sparta stejně jako v Glasgow zvítězila 4:1 a odčinila tak nevalné výkony v domácí soutěži. Negativum? Kvůli zranění musel ze hry odstoupit smolař sezony Hancko.

Letenští jsou ve skupině H i nadále třetí se šesti body, o bod před nimi je AC Milán, který včera remizoval 1:1 s vedoucím Lille. A právě proti francouzskému favoritovi Sparta nastoupí příští čtvrtek.