Na Glasgow Rangers mají spadeno na obou březích Vltavy. Když se tenhle nejúspěšnější skotský klub postavil v posledních letech proti některému z pražským „S“, vždy se něco semlelo. Jak to bude vypadat ve čtvrtek na Letné?

Vyloučený Glen Kamara v utkání se Spartou v roce 2021. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Sparta se střetne s Rangers v Evropské lize znovu po dvou letech. Pražané tenkrát doma zvítězili 1:0, úspěch Letenských ale přebilo něco jiného. Řešily se výroky tehdejšího kouče skotského týmu Stevena Gerrarda, který nařkl sparťanské děti na stadionu z rasismu, protože bučeli na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl mimochodem vyloučen.

Jenže pravda byla někde jinde. Téměř jedenáct tisíc dětí (dospělí fanoušci nesměli na stadion kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus) vypískali Kamaru kvůli incidentu z minulosti. Ten totiž v utkání se jiným pražským klubem Slavií osočil Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky a český reprezentant dostal desetizápasový trest a přišel o Euro. Kamara navíc tenkrát v útrobách stadionu v Glasgow udeřil Kúdelu pěstí do obličeje. Odtud pramení ta nenávist českých fanoušků.

Kamara ani Gerrard se na Letnou nevrátí. Švédský záložník působí v Leedsu, anglický kouč zase v Saúdské Arábii. Pozornost ale bude upřena na jinou postavu, která památnou kauzu zažila v dresu Slavie, tedy dalšího nepřítele sparťanů – Abdallaha Simu, senegalského útočníka momentálně ve službách Rangers.

„Chceme hrát ve skvělé atmosféře a vyslat jasný signál, že nenávist ani rasismus do fotbalu nepatří,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske.Obě mužstva v úvodních dvou kolech získala tři body.

„Obecně má jejich tým hodně individuální kvality. Určitě znáte některé hráče, například Abdallaha Simu, který dříve působil v české lize a momentálně má formu. Bude to obtížný zápas, my si ale věříme. Pokud předvedeme naše maximum, tak zvítězíme, což ostatně chceme,“ pronesl Priske.

I pro něj bude zápas na Letné bude pikantní. Dánský kouč Pražanů a Belgičan Philippe Clement totiž spolu hráli v FC Bruggy. „Je to asi 15 let, co jsem tam působil, s Philippem jsme ale stále v kontaktu. Obdivuji ho, je to pravý gentleman a přeji mu jen to nejlepší. Doufám ale, že se mu bude dařit až po našich vzájemných zápasech,“ usmál se Priske.