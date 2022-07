„Necítím se nervózně. Uvědomuju si důležitost utkání. Veřejnost od nás očekává postup. Musíme se koncentrovat a ne se nechat unést emocemi nebo stresem. Ve Spartě je vždycky tlak. Musíte s tím žít, přijmout ho,“ nechal se slyšet Priske.

Dán to sice nezažil, ale sparťané nejsou v podobně svízelné situaci poprvé. Několikrát se po nevydařeném utkání chlácholili tím, že se nic neděje a že odvetu zvládnou. Jenže realita byla jiná.

Letenští ve venkovních pohárových utkáních nevyhráli už sedmkrát za sebou, hned šestkrát prohráli a od sezony 2012/13 venku nezvítězili v předkolech dokonce ve 14 zápasech po sobě. To je děsivá bilance.

„Kdybychom doma vyhráli bez inkasovaného gólu, bylo by to pro nás komfortnější, jednodušší. Pořád je ale za námi teprve poločas. Věřím, že jsme ukázali, že jsme kvalitnější hráči a mužstvo a že nám chybí jenom gól,“ nemá z odvety strach kapitán Dávid Hancko.

Porážka s Vikingem by znamenala konec v evropských pohárech. I kdyby ale Sparta přes Nory postoupila, vyhráno by zdaleka neměla. Na cestě do základní skupiny by pak musela vyřadit ještě další dva protivníky.

Slavia už vyhlíží dalšího soupeře

To Slavia má o starost míň. Sešívaní totiž v prvním utkání smetli gibraltarský St Joseph's jasně 4:0 a domácí odveta v Edenu by pro ně měla být už jen formalitou.

„Jejich výkon bude asi podobný jako v prvním zápase. Otázka je, jak se vyrovnají s terénem, jako jsme se s tím museli vyrovnat my u nich. Jsem na to zvědavý. Doufám, že navážeme na prvních třicet minut prvního zápasu,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Věřím tomu, že doma budeme hrát ještě mnohem lépe než venku, bude to ještě mnohem rychlejší a gólů dáme více.“

Kouč úřadujícího vicemistra chystá vzhledem k náročnému programu protočit sestavu. Šetřit bude autora dvou gólů z první konfrontace Yiru Sora, ten má zdravotní problémy. „Vyšetření dopadla dobře, ale hlavně chceme, aby byl stoprocentně připravený na Panathinaikos,“ vyhlíží dalšího soka.

Slavia má sice uzavřenou ikonickou Tribunu Sever, klub ale využil výjimku UEFA a prázdné místo zaplní děti. „Mrzí nás, že tady Tribuna Sever nebude, ale věřím, že bude v ostatních sektorech,“ doufal kouč Pražanů.

Odvetné zápasy pražských „S“ začnou ve čtvrtek shodně v 19 hodin.