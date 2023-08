Sparťané potáhnou znovu na sever Evropy. V boji o fotbalovou Ligu mistrů se čeští šampioni utkají s Kodaní. Jejich nedávné výpravy do Skandinávie přitom nedopadly slavně. Teď ale bude mít parta z Letné o motivaci navíc. V jejich středu je totiž početná dánská enkláva v čele s koučem Brianem Priskem, který v Kodani dokonce trénoval.

Dánský kouč Sparty Brian Priske | Foto: CPA

Loni výbuch s norským Stavangerem, předtím jim zase zatarasily cestu do pohárové Evropy švédské kluby Malmö a Häcken. Na protivníky ze Skandinávie nemají Pražané vůbec příjemné vzpomínky. Letos to ale mohou změnit.

Plzeň musí zabrat, jinak bude s Evropou šlus. Bohemians se pokusí o zázrak

Čeští mistři se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s FC Kodaň. Dánští šampioni podle očekávání odstranili z cesty islandský Breidablik. Ani na Kodaň ovšem Letenští nevzpomínají v dobrém. Utkali se s ní dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohráli 0:1 a doma podlehli vysoko 0:3.

Na bitvu s Kodaní se těší hlavně Dánové ve sparťanském táboře. Proti svým krajanům se postaví obránci Asger Sörensen a Casper Höjer. I velká část realizačního týmu Sparty pochází z Dánska. Hlavní kouč Brian Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

„Pro mě a další dánské kluky v týmu to bude speciální. Známe je o něco lépe než ostatní soupeře. Kodaň má velmi dobrý tým,“ vykládal Dán Sörensen.

„S Kodaní to bude peprný souboj, máme v týmu hodně Dánů, což může být naší výhodou,“ culil se kapitán Ladislav Krejčí.

Cíl je jasný - postup

Sparťané byli v hlavní fázi Ligy mistrů naposledy v sezoně 2005/06. Naproti tomu dánský mistr si loni zahrál ve skupině proti Manchesteru City, Dortmundu a Seville a získal tři body.

„Je mi jedno, s kým hrajeme. Naším cílem je postup,“ zavelel Priske, který ví, jak na Kodaň. Když stál na lavičce Midtjyllandu, měl proti klubu z hlavního města výrazně kladnou bilanci 6-2-1.

Kovář? Vaclík? Ne, branku Sparty bude hájit dánský gólman Vindahl

Na cestě do skupiny byl letos museli Letenští přejít přes dva soupeře. Pokud by ve 3. předkole LM neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Minimálně skupinu Evropské konferenční ligy mají čeští šampioni jistou.

Sparta má výhodu, že dvojutkání začne 8. srpna od 20:00 v Kodani, odvetu pak odehraje 15. srpna doma.