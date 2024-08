Sparta vyřadila Malmö a po 19 letech postoupila do Ligy mistrů.

Samé úsměvy, vtípky a legrácky. Není divu, vždyť fotbalisté Sparty dokázali něco, co na Letné 19 let nezažili. Šampioni se konečně prodrali do Ligy mistrů. Kouč Lars Friis po postupu vtipkoval, že už nemusí poslouchat sportovního manažera Tomáše Sivoka, který coby hráč zažil poslední účast Sparty v "milionářské" soutěži v roce 2005. Dánský trenér přiznal, že zahrát si proti Feyenoordu, který vede bývalý kouč Pražanů a jeho krajan Brian Priske, by mohla být sranda.

Letenští se jména osmi soupeřů dozví ve čtvrtek při losování v Monaku. "Mohla by to být sranda, pokud bychom dostali Feyenoord," prohlásil osmačtyřicetiletý Friis po domácí odvetě závěrečného 4. předkola s Malmö, v níž jeho svěřenci stejně jako minulou středu ve Švédsku zvítězili 2:0. Jakožto Priskeho asistent získal se Spartou dva tituly po sobě a v minulé sezoně i domácí pohár. V červnu svého krajana, který odešel do nizozemského celku, na lavičce Pražanů nahradil.

"Upřímně je ale ve hře spousta dobrých týmů. I pro mě z pozice trenéra je tam spousta inspirativních koučů, které sleduji mnoho let a pozoruji, jakými styly hrají. Nevím, koho bych si přál. Měl jsem radost, že jsme (v březnovém osmifinále Evropské ligy) dostali Liverpool. Bylo to ale dobrá, nebo špatná zkušenost?" připomněl Friis debakly 1:5 doma a 1:6 venku.

"Těším se na všechny zápasy. Nevyjmenuju vám ale osm soupeřů, s nimiž chci hrát. Koho nám nalosují, toho nám nalosují. Budeme čelit těm nejlepším hráčům a týmům na světě. Je to jiná úroveň. Uvidíme, na co budeme stačit. Jisté je, že uděláme všechno pro to, abychom předvedli kvality Sparty," mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Postupu do nejprestižnější klubové soutěže na světě si nesmírně vážil. "Je to opravdu velké, úžasné. Titul se tomu taky vyrovná z hlediska radosti. Další výhodou je, že nemusíme už poslouchat Tomáše Sivoka a jeho řeči o tom, jak byl poslední, kdo si ve Spartě Ligu mistrů zahrál," řekl Friis.

Křídelník Lukáš Haraslín poukázal, že Sparta postoupila do Ligy mistrů zaslouženě s ohledem na to, jakou cestu za poslední rok od loňského neúspěšného pokusu ušla. "Neskutečné, doteď mám husí kůži. Obrovská radost, postoupili jsme do nejlepší ligy světa. Když vezmu, jakou cestu jsme od loňska ušli, tak podle mě zaslouženě," připomněl Haraslín loňský nezdar s Kodaní. "Postoupili jsme jako mužstvo, jsem na něj hrdý. Absolutorium zaslouží všichni hráči do jednoho," dodal.

Letná je druhý domov

Friis Ocenil atmosféru na vyprodaném letenském stadionu. "Naše pevnost na Letné je úžasná, stejně jako podpora fanoušků. Hrálo se večer, navíc evropský zápas, to ještě všechno umocňuje. Už při příjezdu jsme tady cítili atmosféru stejně jako v posledních dvou týdnech, když jsem si našel čas na procházku městem. Bylo snadné to cítit, všichni sparťané byli nadšení z možnosti, že se Liga mistrů může vrátit. Ukázali, proč to jsou nejlepší fanoušci v České republice," podotkl kouč.

"Po utkání jsem mluvil i s hráči Malmö a řekli mi, že se tady proti tomu tlaku, který fanoušci umí vytvořit, hraje strašně těžce. Nedokážu fanoušky dodatečně ocenit, táhnou nás," dodal Friis.

S tím souhlasil i Haraslín. "Peklíčko, bylo to skvělé. Pro mužstva tady není lehké hrát, Letná má něco do sebe, dá se říct, že má oheň. Je to takový nakopávač pro každého hráče," řekl hrdina odveta, který jeden gól dal a druhý připravil.

Jeho agent během letošního Eura neskrýval, že budou zvažovat případný odchod do některé z Top 5 evropských lig. Ale teď je tu Liga mistrů." Jsem Slovák, pořád jsem v cizině. Sparta je už takový můj druhý domov. Teď o přestupu nebudu mluvit, nebudu o něm přemýšlet. Těším se do kabiny, až si dám nohy nahoru a odpočinu si," usmál se.