Pokuty za řádění v poháru: Plzeň zaplatí více než Sparta

ČTK

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala za výtržnosti fanoušků po finále MOL Cupu Plzeň pokutou 200 tisíc a pražskou Spartu pokutou 100 tisíc korun. Příznivci obou týmů vnikli po utkání na hřiště a začali se rvát, zasahovat museli policejní těžkooděnci. Komise dnes v komuniké uvedla, že pokud by pořadatelem finále nebyla Fotbalová asociace ČR, tresty by byly výrazně vyšší.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte