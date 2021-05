"Zavinili jsme si to sami," přiznal trenér poraženého celku Pavel Vrba. "Darovali jsme Slavii první gól, pak hned při druhém se nechali obejít tři hráči za sebou. Slavia byla pohybově lepší, neztrácela zbytečné balony," pokračoval.

Začátek zápasu ale přitom debaklu vůbec neodpovídal. Sparťané před alespoň několika fanoušky (ministerstvo zdravotnictví povolilo naplnit 10 procent kapacity stadionu) předváděli agresivní napadání a byli vyrovnaným soupeřem. Do prvního gólu, kdy nabídli gól Kuchtovi a nejlepší ligový střelec nezaváhal.

Kalich hořkosti si domácí vypili do dna během zbytku první půle. Nejprve je vyšachoval Oskar, jehož přesnou přihrávku dorazil do prázdné branky Holeš a pak sami spálili dvě nadějné příležitosti.

"Kdyby to bylo do poločasu 1:2, mohli jsme s tím něco udělat," uznal útočník Sparty Lukáš Juliš. "Pak ale hned dostaneme třetí gól. Chtěli jsme presovat, ale dělali z nás blbce, pak už je to s nimi těžké," neskrýval se za výmluvy.

Krátce po změně stran se znovu trefil Kuchta a bylo rozhodnuto.

"Když narazíme na silná mužstva, máme v obraně problém," hledal Vrba příčiny dalšího nezdaru.

S defenzivou ale i přes výhru 3:0 nebyli spokojeni ani hosté. "Sparta měla dost příležitostí, tolik okének v obraně se nám nelíbilo. Paradoxně jsme v prvním poločase měli podat ještě lepší výkon. Hrál se docela svižný fotbal, po třetím gólu už jsme hru kontrolovali," zhodnotil výkon asistent trenéra Trpišovského Jaroslav Köstl.

Sparťané tak loňský pohárový triumf neobhájí, naopak Slavia se o něj utká s Plzní, kterou o víkendu v lize porazila 5:1. "V Plzni to bude úplně jiný zápas, než jaký byl u nás. Plzeň zná naše slabiny i přednosti, přípraví se. My to ale chceme dotáhnout, double je blízko," vzkázal soupeři kanonýr Jan Kuchta.

MOL Cup, semifinále: Sparta - Slavia 0:3 (0:2)

Branky: 25. a 53. Kuchta, 30. Holeš. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Hájek. ŽK: Vitík, Pavelka, Trávník - Holeš, Houštecký (asistent trenéra).

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko - Karlsson (54. Karabec), Pavelka, Sáček (64. Trávník), Hložek, Plavšič (64. Minčev) - Juliš (77. Novotný).

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Deli, Bořil - Holeš, Ševčík (56. Provod) - Bah (86. Lingr), Stanciu (81. Traoré), Oscar (56. Olayinka) - Kuchta (56. Van Buren).