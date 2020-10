Když si na vás zasedne smůla, ani ten nejširší kádr vám není moc platný. Musíte zkrátka improvizovat. Přesně to čeká večer Spartu a jejího trenéra Václava Kotala. Navíc na té nejblyštivější scéně: to samé, co pro svět opery znamená milánské divadlo La Scala, představuje ve fotbale neméně proslulý stadion San Siro.

Sparťané odletěli k duelu Evropské ligy s AC Milán za doprovodu poměrně sebevědomých slov. „Chci tam vyhrát, je jedno jak,“ hlásil Matěj Hanousek.

„Nejsme favorité, ale to můžeme brát jako výhodu. Musíme jen udržet čisté konto a myslím, že to bude dobré. Jsme kvalitní tým a dokážeme dát spoustu gólů,“ přizvukoval jeho kolega Andreas Vindheim.

Bez sebevědomí to v evropských pohárech pochopitelně nejde. Na druhou stranu: před týdnem Letenští doma prohráli 1:4 s Lille a vedoucí celek Serie A bude ještě zdatnější soupeř. Italská liga se navíc stále hraje, na rozdíl od té české. A třetím varovným znamením je rozklížená sparťanská obrana. Zkrátka nejsou lidi, zejména stopeři…

Stihne se uzdravit Čelůstka?

Stačí počítat: Lukáš Štětina a Dávid Hancko jsou mimo hru kvůli zranění. Zdravotní potíže pronásledují také Ondřeje Čelůstku s Dominikem Plechatým, „náhradní stoper“ Ladislav Krejčí ml. byl proti Lille vyloučen a na San Siru hrát nesmí. Fit je jen David Lischka.

„Jsou to tak trochu bojové podmínky,“ uznal záložník David Pavelka, který si před týdnem po Krejčího červené kartě nedobrovolně odbyl premiéru ve středu obrany.

Není vyloučeno, že ve čvrtek ho to čeká znovu. Další variantou do obrany je Michal Sáček, ideálním řešením by bylo doléčení Čelůstky či Plechatého. Podle posledních zpráv z klubu vypadá, že v sestavě by vedle Lischky měl být zkušený reprezentant. Tak či onak, proti milánskému velkoklubu bude improvizovaná defenziva prožívat perné chvilky.

Sparťané i tak věří ve vyrovnanou partii. „Viděli jsme to s Lille, měli jsme na to hrát s nimi vyrovnaný zápas, ale pak to zlomila červená karta a podle výsledku pak vypadáme jako břídilové,“ poznamenal Hanousek.

Klíčové bude udržet na slavném stadionu nervy na uzdě. „Je to pro nás velký zápas, ale musíme emoce spíš ztlumit a něco tam uhrát,“ vyhlíží útočník Libor Kozák, který na San Siru kdysi prožil svůj debut v Serii A.

Sparta se v pohárech utkala s AC Milán zatím šestkrát a nikdy nevyhrála. Ukončit tuto sérii by (vzhledem k aktuální situaci) byla senzace.