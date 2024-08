ČTK Pavel Mikeš dnes 05:35

Ani pod koučem Brianem Priskem, který po devíti vrátil Spartu na ligový trůn a titul obhájil, to nevyšlo. Letenští fotbalisté do vysněné Ligy mistrů zase nedošli. Letos to český mistr zkouší znovu. V úterý na Letné rozehraje 3. předkolo milionářské soutěže proti FCSB. Zároveň se rumunskému soupeři pokusí oplatit osm let staré vyřazení ze stejné fáze kvalifikace soutěže.