/ROZHOVOR/ Tenhle borec toho ve fotbale i v životě prožil spoustu. Lukáš Zelenka, bývalý záložník Sparty, je ligovým mistrem, zahrál si za reprezentaci i v zahraničí. Fanoušci si ho pamatují jako toho, kdo oplýval vytříbenou technikou, nezapomenutelné je i jeho vlnité blonďaté háro. To dávno vzal čas, přibyla i nějaká ta kila. Na zeleném pažitu ale 43letý míčový virtuóz rozdává radost dál. Nedávno se ukázal v dresu Sparty v Ústí nad Labem.

Rozhodující gól Zelenky | Video: Deník/František Bílek

Jak jste na hřišti často?

Hraju někdy i tři zápasy za víkend. Někdy je to vyprdění, někdy se na nás chce soupeř vytáhnout a dupe do toho. Hlavní je, aby byli spokojení lidi, kteří na nás přijdou. Chodím hrát za čtyři týmy: Real Top, to je charita, pak stará garda Sparty, Sigi Team a někdy mi zavolá Honza Berger, abych šel hrát za jeho mančaft. Přes prázdniny to mám nacpaný, někdy mám problém si vybrat, za koho hrát, když se to kryje.

Víte, že…

…před pěti lety proletěla českým bulvárem zpráva o tom, že Lukáš Zelenka fyzicky napadl svou manželku? „Skandál padlé hvězdy Sparty: Dal dělo manželce před dětmi, až lehla na zem!" oznamoval například titulek portálu Aha! „Manželce jsem dal facku, to byla blbost, kterou jsem dělat neměl," přiznal Blesku. "Ona podala žádost o rozvod, chce hromadu peněz. Doma už neuklízí, na hřišti na mě vylila kolu, tak jsem naštvaný, tak se mi nedivte," vysvětloval svůj zkrat. Průšvihy přitahoval i během svých angažmá. S nikým se totiž nepáral, vše říkal na rovinu. U fanoušků byl a je oblíbený pro svou přátelskou povahu.

Co v zimě, nezahálíte?

To taky dělám nějaké sporty. Hraju badminton, to je makačka, někdy si jdeme do haly strčit fotbálek.

Prý trénujete.

Na Praze-východ trénuju malé děti, mám takovou školičku. To je psychický očistec, dělám tam takového kroužkového vedoucího. Děti jsou malé, děláme pohybové základy, do toho něco s balonem.

A co dospělý mančaft?

Byl jsem ve Spartě Mratín, to je okresní přebor. Pořád mě lanaří, ale jak člověk stárne, tak se nechce honit a rozčilovat v mistrácích. Exhibice jde, ale soutěž je honění do poslední minuty, někdy jsou tam emoce, člověk pak nemůže dva dny chodit. Přizná se, že jsem pak dva dny vyřízený, trošku jsem nabral…

Ono to bude asi i těžké kvůli přístupu hráčů na okrese, jak to tak poslední dobou chodí…

To máte pravdu. Člověk se snaží pomoct.. Já jsem za ně hrál tři roky, odehrál jsem toho dost. Mladý ale nechápou, že jim něco vysvětluju horem dolem, hned jsou ukřivděný a myslí si, že jim snad chci ublížit. Na hřišti můžu pomoct přihrávkou, ale už nejsme rychlý. Snažím se pomoct i mimo hřiště, ale neberou to. Je jiná doba… A mě nebaví věnovat svou energii lidem, kteří mají takový přístup.

Jankto má nové působiště. Připojí se ke Cagliari, píše se v Itálii

Radost vám udělala alespoň vaše Sparta, konečně získala titul!

Sparta dobrý, sice měla z prdele kliku. Měla štěstí, že Slavia ztratila neskutečné množství bodů se slabšími soupeři. A ještě Spartě pomáhali rozhodčí… Pak slavila, jako kdyby vyhrála Ligu mistrů. Teď jí přeju, aby si jí zahrála. Pro fanoušky i pro klub je snem se dostat do základní skupiny. Snad to vyjde!

Vy jste si základní skupinu Ligy mistrů zahrál, dokonce jste v ní dával góly!

Možná proto si mě fanoušci pamatujou. Dal jsem jako jeden z posledních sparťanů gól v základní skupině Ligy mistrů, to bylo na podzim 2004 na Manchesteru United. Já teda statistiky moc nesleduju, ale prý jsem byl poslední, kdo dal za Spartu v základní skupině gól. (po Zelenkovi skórovali ještě Matušovič a Petráš proti Ajaxu o sezonu později - pozn. autora)

Kdo podle vás dá po letech první gól Sparty v základní skupině Ligy mistrů?

Nevím.. Mám obavy, jestli se toho dožiju. (smích)