Ve středu to vypukne. Téměř dvacetileté čekání je u konce. Fotbalová Sparta se po dlouhých 19 letech představí v milionářské Lize mistrů. Letošní ročník proběhne v novém formátu. Český šampion narazí na osm různých soupeřů. Do soutěže vstoupí středečním zápasem na Letné se Salcburkem. Pak si zahraje proti zvučným klubům Manchesteru City, Interu Milán, Atlétiku Madrid, Bayeru Leverkusen, Feyenoordu Rotterdam, Stuttgartu a taky Brestu. Jaké jsou postupové vyhlídky?

Liga mistrů upustila od klasického modelu a tradiční skupinový formát nahradila ligová fáze. V jedné společné tabulce bude bojovat o postup 36 týmů. Každé mužstvo odehraje čtyři zápasy doma i venku s osmi různými soupeři. Nejlepším osm postoupí přímo do osmifinále, týmy na devátém až 24. místě čeká první kolo play-off. Základní část potrvá až do konce ledna.

Spartě, která se dostala mezi nejlepší kluby Evropy po 19 letech i díky Tomáši Rosickému, se nedávají příliš velké šance na postup do vyřazovací části. Určitá naděje tu ale přece jen existuje.

První zápas ve středu doma se Salcburkem (18:45) je jedním z mála, ve kterém by mohla naplno uspět. Pak by ještě mohla brát tři body s Brestem. Měřit by se mohla i s Feyenoordem Rotterdam, který vede exsparťan Brian Priske a tým pod ním momentálně zrovna nešlape. Jenže Sparta bude hrát venku.

Sparta v Lize mistrů: 18.9.: 18:45 Sparta - Salcburk 1.10.: 18:45 Stuttgart - Sparta 23.10.: 21:00 Manchester City - Sparta 6.11.: 21:00 Sparta - Brest 26.11.: 18:45 Sparta - Atlético 11.12.: 21:00 Feyenoord - Sparta 22.1.: 21:00 Sparta - Inter 29.1.: 21:00 Leverkusen - Sparta

Proti mistrům Anglie, Německa a Itálie to budou mít Letenští výrazně složitější. I když s Interem Milán je doma požene vyprodaná Letná, stejně tak s Atlétikem Madrid. Je jasné, že aby Pražané pronikli do play-off, musejí obrat o body i některého z gigantů a ideálně alespoň jednoho porazit. Tedy za předpokladu, že se Salcburkem a Brestem výrazně neztratí.

„Přemýšlím, kde by mohli uhrát devět bodů, které můžou stačit k postupu. Leverkusen bude velký oříšek, na Stuttgartu by mohli překvapit,“ uvažoval Jan Koller ve studiu televize Nova Sport při losu.

„Věřme tomu, že z domácích zápasů s Brestem a Salcburkem by se snad Spartě mohl rýsovat zisk čtyř až šesti bodů. A opravdu velkým úspěchem by v mých očích bylo přihodit ještě jeden až tři body i z těch těžkých zbývajících duelů. Tipuju, že ACS získá pět bodů. A rád se nechám příjemně překvapit,“ predikoval zkušený sportovní novinář Luděk Mádl.

Superpočítač predikuje postup

Se zajímavou predikcí přišla analytická společnost Opta a její superpočítač, který provedl deset tisíc simulací a Spartě přiřadil podle procentuálních šancí 23. příčku z 36 účastníků. Podrobná predikce pak vyčíslila šanci Letenských na postup mezi nejlepší šestnáctku na 24,5 procenta. Na čtvrtfinále činí 7,6 procenta, semifinále 1,9 procenta, finále 0,5 procenta a na celkový triumf 0,2 procenta. „Těžší soupeře dostalo už jen PSG,“ konstatovala Opta.

Sparťané si to uvědomují. „Čekají nás velcí soupeři, budeme to mít složité. Víme to. Ale to je přesně, co chceme. Chtěli jsme tam, měli bychom tam hrát – a chceme v Lize mistrů vydržet tak dlouho, jak jen to bude možné,“ nechal se slyšet kouč Lars Friis v rozhovoru pro iSport.cz.

Vstupenky na domácí zápasy Sparta rozdělila podle atraktivnosti soupeřů. Balíčky nejsou. Na Salcburk a Brest se fanoušci dostanou už za 1000 korun, na Atlético a Inter se cena pohybuje od 1500 do 3000 korun. Permanentkáři mají slevu 20%. Kdo se nedostane na stadion, může zápasy sledovat v televizi. Všechna utkání Sparty v Lize mistrů bude vysílat kanál Nova Sport. Úvodní středeční utkání se Salcburkem bude v přímém přenosu na stanici Nova Sport 3.

V milionářské soutěži se hraje i o peníze a jak už přídomek napovídá, točí se v ní astronomické sumy. Jen za účast v hlavní fázi Sparta vyinkasovala od UEFA 18,62 milionu eur (přes 465 milionů korun). Další miliony přitečou do klubové kasy na základě výsledků. Za výhru je to 2,1 milionu eur a za remízu 700 tisíc eur. Za postup do vyřazovací fáze je pak vypsán příjemný bonus 1 milion eur.