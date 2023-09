Důležitý den pro český fotbal je tu. Sparta, Slavia a Plzeň vstupují do evropských pohárů. Letenští se doma utkají s kyperským mistrem Arisem Limassol, červenobílí se pokusí přivézt body ze Ženevy (v obou případech jde o Evropskou ligu) a na Viktorii čeká v Konferenční lize kosovské Ballkani.

Sparta porazila na Letné Dinamo Záhřeb 4:1 a postoupila do Evropské ligy. Ilustrační snímek | Foto: CPA

Pojedenácté od ročníku 2006/2007 si Sparta zahraje základní skupinu Evropské ligy, tentokrát do ní navíc vstupuje ve skvělé formě – svěřenci trenéra Briana Priskeho zvítězili ve čtyřech soutěžních zápasech v řadě, k tomu nastříleli úctyhodných čtrnáct branek.

„Jsme v dobrém rozpoložení. Posledních pár týdnů se zlepšujeme. Po reprezentační pauze jsme potřebovali zvítězit a předvést dobrý výkon. Jsme připraveni na úvodní zápas v Evropské lize. Mám velkou motivaci získat první tři body. V pohárech nejsou lehké zápasy, ale na Letné si věříme,“ prohlásil Priske před domácím duelem s Arisem Limassol, jenž se v loňském ročníku stal kyperským mistrem.

Limassol se poprvé v historii klubu probojoval do základní skupiny evropských pohárů. Mužstvo vede trenér Aleksej Špilevsky, jenž prošel mládežnickým systémem bundesligového Lipska.

„Aris v minulé sezoně premiérově v historii ovládl kyperskou ligu. Je to slušný tým s několika reprezentanty, mají zkušenosti z mezinárodních zápasů. Poprvé si zahrají skupinu evropských pohárů. Jsou kvalitnější v útoku než v obraně, vepředu disponují zejména rychlostí,“ varoval Priske.

Soupeř Slavie? Aktuálně bez formy

Posedmé v řadě se v základní skupině evropských pohárů představí Slavia, kterou na úvod čeká v Evropské lize zápas v Ženevě s tamním Servette.

Červenobílí se pokusí navázat na dvě lednové výhry ze zimní přípravy nad Servette a soupeři oplatit vyřazení v tehdejším Poháru UEFA v roce 2001. „První krok je vždy důležitý. Člověk ho vždy chce zvládnout a namotivovat se na další zápasy. Teď to bude to samé, takže určitě do toho budeme chtít vkročit vítězně,“ řekl záložník Petr Ševčík.

Fanoušci Sparty. Ilustrační snímekZdroj: CPA

Pro Slavii hraje aktuálně lepší forma. Sešívaní padli v jediném ze dvanácti soutěžních duelů, švýcarský celek naopak v šesti kolech ligy zvítězil pouze jednou. „Čekám ale těžký zápas. Pokud se dostanete do skupiny Evropské ligy, musíte mít kvalitu,“ dodal Ševčík.

Fotbalisty Plzně čeká již podruhé v této sezoně kosovský celek - tentokrát Ballkani. Ve druhém předkole Konferenční ligy se Západočeši nadřeli na postup s Dritou, po bezbrankové domácí remíze v odvetě vystřelil postup svěřencům Miroslava Koubka Erik Jirka penaltou v závěru nastavení.

„Byl to boj, ale máme na Kosovo pozitivní vzpomínky. Věřím, že budeme úspěšní i proti Ballkani. Víme, do čeho jdeme,“ burcuje před soubojem s kosovským Ballkani asistent trenéra Marek Bakoš.