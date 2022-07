Norský celek je narozdíl od Sparty v polovině sezony, tamní liga se narozdíl od té české totiž hraje systémem jaro – podzim. „Nemyslím si, že to je pro nás výhoda, ale určitě bude pro trenéry Vikingu a jejich realizační tým těžší nás analyzovat, odhadnout základní sestavu a taktický záměr. V Norsku jsou ale dobří hráči i trenéři, hodně analyzují, shánějí si informace všude možně. Rozhodne se na hřišti,“ myslí si Priske.

Slavii čeká trpaslík

V teoreticky ještě komfortnější pozici pro druhé předkola je Slavia – tu totiž čeká gibraltarský outsider St Joseph's. „Je to začátek sezony, kluci se po přípravě vždy na mistrovský zápas těší. Bude to specifické, je to první kolo evropského poháru s méně známým soupeřem. Těšíme se, musíme vyhrát,“ řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Sešívaní se v případě očekávaného postupu utkají s řeckým Panathinaikosem Athény, což byl nejtěžší možný los. Přesto postup do základní skupiny Konferenční ligy zůstává jasným cílem. „Postup přes 2. předkolo je povinností, ke 3. a 4. předkolu máme respekt. Z hlediska finanční stability postoupit do skupiny není nutností pro přežití, to v žádném případě. Z hlediska sportovního a potenciálního rozvoje klubu do budoucna by to byla ztráta obrovská,“ uvědomuje si slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Splní oba pražské celky povinnost? Čtvrteční zápas Sparty na Letné nabídne od 19. hodin ČT Sport, duel Slavie na Gibraltaru ve stejný čas odvysílá O2 TV.