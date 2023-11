Pokud zvítězí, budou fotbalisté Sparty jednou nohou v play-off Evropské ligy. Ještě lépe je na tom Slavia, která si už může zajistit účast v jarní fázi pohárů. Nejblíže postupu do vyřazovací části je Plzeň, která v Konferenční lize ještě neztratila.

Trenér Sparty Brian Priske | Foto: CPA

Všechny tři české kluby to mají na evropské scéně dobře rozehrané. V úvodní rundě skupinových zápasů obstály, v odvetné fázi ale potřebují rozdělanou práci dokončit.

Sparta i Slavia se po třech kolech drží na postupových příčkách. Vítězové skupin projdou do osmifinále, druzí se v play-off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy ze třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Konferenční ligy.

Musíme být efektivnější v útoku a vyhrát, ví Kairinen před odvetou s Rangers

Letenští se dnes střetnou na Ibrox Stadium s Glasgow Rangers (21:00). Zápas může napovědět o postupujícím do další fáze, jelikož oba týmy mají po vzájemné bezbrankové remíze z Prahy čtyři body. Na vedoucí Betis Sevilla ztrácejí dva body.

„Pořád je ve hře hodně bodů. Teď je rozhodně dobrá příležitost udělat krok k tomu, dostat se na první dvě postupová místa,“ řekl dánský kouč českého mistra Brian Priske. „Takovéhle velké zápasy jsme chtěli hrát. Vyžaduje to energii a týmového ducha, což rozhodně máme.“

Jeho tým si prošel menší krizí, hráči byli v útlumu. „Dva zápasy nebyla na hřišti Sparta, kterou očekáváme. Není možné si myslet, že v průběhu sezony bude vše plynout hladce a že každého soupeře přejedeme. Proto je pro mě hodně důležité, že jsme v posledním utkání s Bohemians ukázali vítěznou mentalitu.“

Důrazna domluva

Slávisté hodili porážku 0:2 z věčného města za hlavu. Dnes půjdou do domácí odvety s římským velkoklubem (18:45) s vědomím, že všechny tři jejich historické výhry nad italskými týmy se zrodily na domácí půdě. Pokud to vyjde i proti AS, Pražané se bodově dotáhnou na Římany. A můžou si vybojovat minimálně účast v předkole play-off.

Chorý půjde do zápasu jako čerstvý reprezentant a jednička Plzně na hrotu

„Pro celou Slavii je to velký zápas. Kromě výsledku nás bude zajímat, aby se do naší hry vrátily emoce, zarputilost, touha nechat na hřišti vše. To tam proti Plzni nebylo,“ vrátil se kouč Jindřich Trpišovský k nedělní porážce od Plzně. „Stalo se to snad poprvé za šest let, co tu jsem. Důrazně jsme si to vyříkali. Vše zlé je pro něco dobré, je třeba se z toho poučit. Čekám nápravu.“

Nejlépe z českého trojlístku je na tom Plzeň, která v Konferenční lize neztratila ještě ani bod. Případná výhra doma nad Dinamem Záhřeb (18:45) pošle Viktorii dál. „Umíme počítat. Devět je málo. Věřím, že uděláme všechno pro to, aby nějaký bodík přibyl a naše pozice se upevnila,“ zdůraznil trenér Miroslav Koubek.

Jeho svěřenci jsou v pohodě. V letošním ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace neprohráli a navíc se naladili výhrou nad Slavií.