Tohle nečekal ani ten největší optimista. Fotbalisté Sparty a Slavie mají osud ve své moci. Obě pražská „S“ jsou před posledním zápasem skupiny ve hře o první místo a tedy postup rovnou do osmifinále Evropské ligy.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí | Foto: se svolením CPA

Slavia má jaro v pohárové Evropě už zajištěné, teď jde jen o to, v jaké podobě. Pražanům hraje všechno do karet. Pokud v posledním utkání skupiny za dva týdny porazí doma Servette, bez ohledu na ostatní výsledky si to pomašírují přímo do osmifinále Evropské ligy.

Sešívaní se díky výhře 3:2 v Moldavsku nad Tiraspolem udrželi na prvním místě o dva body před AS Řím, které jen remizovalo ve Švýcarsku. To jim zaručilo nejvýhodnější pozici pro závěrečné kolo.

Pokud se čeští vicemistři nechtějí ohlížel na soupeře, výhrou nad Servette si zajistí první příčku a postup přímo do osmifinále. Ovšem i remíza by pravděpodobně znamenala vítězství ve skupině. I když může nastat situace, kdy by to neplatilo. Pokud by Římané porazili Tiraspol o pět a více gólů a slávisté plichtili bez branek, osmifinále by slavila Mourinhova parta.

Tým z Edenu by v tomto případě skončil druhý a v jarním play-off by musel bojovat o osmifinále Evropské ligy s týmem z třetího místa v Lize mistrů.

„V posledním zápase máme výhodu domácího prostředí a dvoubodový náskok nad AS Řím. Teď musíme udělat všechno pro to, abychom ho neprohospodařili a skupinu vyhráli,“ burcoval Václav Jurečka, jehož patičky je v nominaci na gól kola.

Ovšem pozor, dokonce i porážka může Slavii poslal do osmifinále, a to pokud AS Řím nevyhraje.

Sparta musí bezpodmínečně vyhrát

Spartu po porážce s Rangers kdekdo odepisoval, jenže vítězství 1:0 nad Betisem vrátila Letenské zpátky do hry o postup a dokonce i osmifinále.

„Stále jsme ve hře o postup. Věděli jsme, že jedině vítězství nad Betisem nás udrží ve hře o postup. Jsem rád, že jsme to zvládli proti kvalitnímu soupeři z top ligy,“ jásal Lukáš Haraslín, který zápas rozhodl.

Český mistr je sice až třetí, ale s minimální ztrátou. Výhra venku nad Limassolem by tak přinesla postup z druhého místa a jarní play-off o osmifinále. Existuje ale i teoretická varianta s přímým postupem z první místo. A sice v případě sparťanské výhry o tři a více gólů a zároveň remízy Betisu s Rangers.

Sparta každopádně musí vyhrát, aby setrvala v Evropské lize. Remíza s Limassolem ji pošle o patro níž do jarní části Konferenční ligy. Prohra o dvě a více branek pak znamená definitivní konec v evropských pohárech.