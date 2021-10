Sparta je známa tím, že její fanoušci, tedy ti z tvrdého jádra, nejsou žádní beránci. Pánové z holešovické hospody Železná Sparta bývali symbolem ostrých hochů. Bohužel, nátura jejich nástupců se projevila také v kvalifikaci Ligy mistrů proti francouzskému Monaku.

Ostudné rasistické chování, hučení a nadávky vůči hráčům soupeře, odnesl klub tvrdým trestem. Na první duel základní skupiny Evropské ligy, druhé nejvyšší kontinentální soutěže, federace zavřela Pražanům stadion.

Přesto ústupek udělala. A ten se ukázal jako extra dobrý nápad. Děti před utkáním Sparta - RangersZdroj: Deník/Jiří Fejgl

Na tribuny mohly děti do čtrnácti let - a to s nějakým tím doprovodem. Už před utkání byla na letenské pláni unikátní atmosféra. Prckové, velmi často v oblečení rozličných klubu z celých Čech, táhli na stadion. Skandovali, viditelně se těšili. Modrobílé teplákovou Motorletu se mísily s červenými ohozy mančaftu z Úpice. Klub z Trutnovska má ostatně ke Spartě blízko, nosí její název. Ale podobným bylo mnoho: Stěžery z Hradecka, Náchod, Nové Strašecí, sami malí sparťané v úhledných klubových soupravách.

Oku lahodící labyrint.

Nadšení dětí bylo očividné

Tribuny byly velmi pěkně našlapané, přišlo na 10 tisíc malých fanoušků. Hukot to byl ohromující, to se musí nechat. „Sparta, Sparta!“ znělo ještě před nástupem. Nadšení bylo očividné.

„Kolegové z marketingu, zejména Kamil Veselý a Barbora Špetlíková, při organizaci odvedli skvělou práci. Zájem byl obrovský, pokud by to šlo, naplnili bychom celou kapacitu stadionu,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Možné to nebylo, covidové restrikce jsou stále ještě proti plné kapacitě. Hlavní tribuna byla prázdné, ale protilehlá a obě za bránami velmi pěkně zaplněné. „Pro hráče to bude nový zážitek,“ poznamenal Kasík. „Atmosféra na stadionu bude trochu jiná, než bývá obvykle, ale aspoň nějaká bude. Bez lidí to bylo pro fotbal hodně špatné,“ doplnil obránce Ondřej Čelůstka.

Maximálním projevem nevole bylo bučení (ne rasistické hučení) při soupeřových útocích. A také házení papírových vlaštovek na hřiště. To bylo v pořádku.