Přestože nebyl v únoru kvůli pandemii koronaviru organizován oficiální výjezd fanoušků, někteří příznivci vyrazili do Bělehradu po vlastní ose a po zakoupení vstupenek byli umístěni do jednoho ze sektorů. Právě zde se pak na konci utkání rasistický transparent objevil. Sparta po domácí prohře 0:1 neuspěla ani v odvetě a po další porážce 1:2 v soutěži skončila.

Uzavření části stadionu se musí týkat minimálně pěti tisíc míst. Kapacita stadionu tak bude snížena na zhruba 13.500 diváků. "S ohledem na recidivu části sparťanského publika hrozil klubu ještě citelnější postih, například uzavření celého hlediště, a to i na dvě domácí utkání. Vedení bude s UEFA projednávat možnost zaplnit pět tisíc míst dětmi, stejně jako při utkání základní skupiny Evropské ligy proti Rangers," uvedli zástupci klubu.

Sparta naposledy čelila disciplinárnímu řízení v srpnu loňského roku, kdy jí UEFA kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v utkání 3. předkola Ligy mistrů uzavřela stadion. Díky výjimce UEFA nakonec mohlo do hlediště na utkání s Glasgow Rangers 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem.